Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi: Bölgeden ilk görüntüler geldi!

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. İran'ın başkenti Tahran'dan patlama sesleri geldiği belirtiliyor. Yaşanan saldırı sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi. İşte o anlar!

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler bir süredir devam ediyor. Müzakerelerden henüz bir sonuç çıkmamışken bölgedeki tansiyon her geçen dakika artmaya devam ediyor. Son olarak İsrail'den İran'a dünya kamuoyunun beklediği hamle geldi.

Beklenen oldu! İsrail den İran a önleyici savaş hamlesi: Bölgeden ilk görüntüler geldi! 1

'ÖNLEYİCİ SAVAŞ' BAŞLADI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı 'önleyici savaş' başlattığını duyurdu.

İran Resmi Haber Ajansı, Tahran’da üniversite caddesine roket düştü, 3 patlama sesi duyulduğunu açıkladı.

Beklenen oldu! İsrail den İran a önleyici savaş hamlesi: Bölgeden ilk görüntüler geldi! 2

İLK GÖRÜNTÜLER

İsrail saldırısı sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi.

İran şehir merkezi yakınlarından yoğun duman yükseliyor.

KUDÜS'TE SİLAH SESLERİ

Ayrıca gelen son bilgilere göre, Kudüs'ten de silah sesleri yükseliyor.

İsrail ordusu IDF'den yapılan açıklamada ise halktan evden çalışması istendi.

