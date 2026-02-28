HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

SON DAKİKA | ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama: "Misilleme yapacağız"

Son dakika haberi: Orta Doğu'da günlerdir artan gerilim bugün itibarıyla fiili saldırıya dönüştü. ABD ve İsrail ortak operasyonla İran'ı vurmaya başladı. İran'ın çeşitli kentlerinden dumanlar yükselirken 'misilleme' açıklaması geldi.

SON DAKİKA | ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama: "Misilleme yapacağız"
Devrim Karadağ

Son dakika: ABD ile İran arasındaki gerilim fiili saldırıya dönüştü. Günlerdir süren restleşmeler sonrası korkulan oldu ve ABD ile İsrail, İran'a saldırı başlattı. İran, Irak ve İsrail hava sahaları kapatılırken, başkent Tahran'dan dumanlar yükselmeye başladı.

TAHRAN VE 4 KENTTE PEŞ PEŞE PATLAMA

İran medyası; İsfahan, Kum, Kereç ve Kirmanşah'da da patlama seslerinin duyulduğunu yazdı.

SON DAKİKA | ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran dan ilk açıklama: "Misilleme yapacağız" 1

İSRAİL-ABD OPERASYONU: 'HAMANEY'İN EVİNİN YAKINI VURULDU'

İsrail'in Channel 12 kanalının haberine göre, 'operasyon ABD ile ortak yapılıyor. İran'ın dini lideri Hamaney'in evinin yakını vuruldu' bilgisini paylaştı.

Henüz doğrulanamayan haberde, hedeflerden birinin İran cumhurbaşkanlığı tesisi olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA | ABD ve İsrail saldırısı sonrası İran dan ilk açıklama: "Misilleme yapacağız" 2

"HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEDE"

İranlı yetkiliden gelen açıklamada ise Hamaney'in Tahran'da olmadığı ifade edildi. Hamaney'in güvenli bir yerde olduğu açıklandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi Beklenen oldu! İsrail'den İran'a 'önleyici savaş' hamlesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'dan İran'a saldırı sonrası ilk açıklama Trump'dan İran'a saldırı sonrası ilk açıklama
Böylesi görülmedi! İptal ettiği siparişi aldı, parasını ödemediBöylesi görülmedi! İptal ettiği siparişi aldı, parasını ödemedi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail son dakika abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

"İran'ı derhal terk edin" uyarısı geldi

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' iddiası

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.