CHP'de sular durulmuyor! CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' çıkışı: "Çok ciddi iddialar..."

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den, CHP hakkında bir süredir dile getirilen 'mutlak butlan' iddialarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

CHP'Lİ ÖZTÜRKMEN'DEN 'MUTLAK BUTLAN' AÇIKLAMASI

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Kurultayı davası ile ilgili TV100’de bomba açıklamalar yaptı. Öztürkmen, “Ciddi iddialar var. Para aldım diyenler, verdim diyenler var. Açıklığa kavuşması lazım.” dedi.

ÖZTÜRKMEN: "BİRTAKIM İDDİALAR VAR"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında CHP’nin 38’inc Kurultayı’nda şaibe olduğu yönünde iddialar üzerine açılan dava hakkında konuştu. Öztürkmen, "Birtakım iddialar var. Bunlar ciddi iddialar. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BUTLAN VAR DİYECEKLERSE DESİNLER"

TV100'de canlı yayın konuğu olan CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen şunları söyledi;

"Benimle birlikte o bildirgeye imza koyan on arkadaşımız da bu davaların davalısı değiliz. Davacısı da değiliz. Takipçi de değiliz. Ya da müdahalecisi değiliz. İktidar bu davaları uzatarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir ayrılık yaratmaya çalışıyor.

Ben avukatım. Kelime oyunu yapmayalım. Biz sadece bu davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Butlan var diyeceklerse de desinler. Mutlan yok diye dava reddolacaksa olsun parti içerisinde ya da partiye yönelik bir takım dedikodular veya CHP'nin içerisine karıştırmaya çalışan bir takım mihraklar var.

"BEN PARA ALDIM DİYEN VAR, PARA VERİLDİ DİYEN VAR"

Mahkeme karar verir. Ben mahkemenin yerine karar veremem. Daha önce bir dava açıldığını hatırlamıyorum. Dolayısıyla önümüzde bu konuda bir örnek yok. Ama tabii ki televizyonlara yansıyan ben para aldım diyen var, para verildi diyen var, birtakım iddialarda bulunan eski il başkanı var, eski ilçe başkanı var, kurultay delegesi var.

Birtakım iddialar var. Bunlar ciddi iddialar. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor."