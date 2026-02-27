HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' çıkışı: "Çok ciddi iddialar..."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hareketli günler yaşıyor. Ankara'daki toplantı sonrası bazı CHP'li vekillerin partiden ihraç edileceği iddialarının yankıları sürerken bir başka çarpıcı iddia da CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den geldi. TV100 ekranlarında canlı yayında konuşan Öztürkmen'in 'mutlak butlan' iddiası gündem oldu.

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li vekilden canlı yayında çarpıcı 'mutlak butlan' çıkışı: "Çok ciddi iddialar..."
Mustafa Fidan

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den, CHP hakkında bir süredir dile getirilen 'mutlak butlan' iddialarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

CHP de sular durulmuyor! CHP li vekilden canlı yayında çarpıcı mutlak butlan çıkışı: "Çok ciddi iddialar..." 1

CHP'Lİ ÖZTÜRKMEN'DEN 'MUTLAK BUTLAN' AÇIKLAMASI

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP Kurultayı davası ile ilgili TV100’de bomba açıklamalar yaptı. Öztürkmen, “Ciddi iddialar var. Para aldım diyenler, verdim diyenler var. Açıklığa kavuşması lazım.” dedi.

CHP de sular durulmuyor! CHP li vekilden canlı yayında çarpıcı mutlak butlan çıkışı: "Çok ciddi iddialar..." 2

ÖZTÜRKMEN: "BİRTAKIM İDDİALAR VAR"

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında CHP’nin 38’inc Kurultayı’nda şaibe olduğu yönünde iddialar üzerine açılan dava hakkında konuştu. Öztürkmen, "Birtakım iddialar var. Bunlar ciddi iddialar. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BUTLAN VAR DİYECEKLERSE DESİNLER"

TV100'de canlı yayın konuğu olan CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen şunları söyledi;

"Benimle birlikte o bildirgeye imza koyan on arkadaşımız da bu davaların davalısı değiliz. Davacısı da değiliz. Takipçi de değiliz. Ya da müdahalecisi değiliz. İktidar bu davaları uzatarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir ayrılık yaratmaya çalışıyor.

Ben avukatım. Kelime oyunu yapmayalım. Biz sadece bu davanın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Butlan var diyeceklerse de desinler. Mutlan yok diye dava reddolacaksa olsun parti içerisinde ya da partiye yönelik bir takım dedikodular veya CHP'nin içerisine karıştırmaya çalışan bir takım mihraklar var.

CHP de sular durulmuyor! CHP li vekilden canlı yayında çarpıcı mutlak butlan çıkışı: "Çok ciddi iddialar..." 3

"BEN PARA ALDIM DİYEN VAR, PARA VERİLDİ DİYEN VAR"

Mahkeme karar verir. Ben mahkemenin yerine karar veremem. Daha önce bir dava açıldığını hatırlamıyorum. Dolayısıyla önümüzde bu konuda bir örnek yok. Ama tabii ki televizyonlara yansıyan ben para aldım diyen var, para verildi diyen var, birtakım iddialarda bulunan eski il başkanı var, eski ilçe başkanı var, kurultay delegesi var.

Birtakım iddialar var. Bunlar ciddi iddialar. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulması gerekiyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'24 saat' vurgusu! İsrail medyası duyurdu: "Trump saldırıya yakın"'24 saat' vurgusu! İsrail medyası duyurdu: "Trump saldırıya yakın"
Tünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştıı: Feci kaza kameradaTünelde otomobiller kafa kafaya çarpıştıı: Feci kaza kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
CHP mutlak butlan
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

Peş peşe açıklamalar geldi: "Ülkeden ayrılın" Tüm sığınaklar halka açıldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.