Orta Doğu’da alarm seviyesi yükseldi: ABD Büyükelçiliği: İsrail'den ayrılabilirsiniz

Ortadoğu’da tansiyon giderek yükseliyor. ABD ile İran arasında artan gerilim sürerken, İsrail’deki ABD Büyükelçiliği güvenlik gerekçesiyle personeline yönelik tahliye kararını devreye soktu. Kararın, bölgedeki olası askeri hareketlilik ihtimalini güçlendirdiği yorumları yapılıyor.

TAHLİYE KARARI 27 ŞUBAT İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, güvenlik risklerinin artması nedeniyle acil durum personeli dışındaki çalışanlar ile aile bireylerinin İsrail’den ayrılmasına izin verildiği bildirildi. Açıklamada, tahliye kararının 27 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği vurgulandı.

Karar, büyükelçilik tarafından X platformu üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Mesajda, mevcut güvenlik koşullarının yakından takip edildiği ve gelişmelere göre ek adımlar atılabileceği ifade edildi.

“SAVAŞ KAPIDA” YORUMLARI GÜÇLENİYOR

Diplomatik personel ve ailelerine yönelik tahliye izni, uluslararası kamuoyunda “savaş kapıda mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür kararların genellikle askeri ya da güvenlik risklerinin ciddi biçimde arttığı dönemlerde alındığına dikkat çekiyor.

GÖZLER WASHİNGTON VE TAHRAN’DA

Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, gözler Washington yönetiminin atacağı olası adımlar ile Tahran’dan gelecek açıklamalara çevrildi. Önümüzdeki günlerin, Ortadoğu’nun güvenlik dengeleri açısından kritik olabileceği değerlendiriliyor.