HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Orta Doğu’da alarm seviyesi yükseldi: ABD Büyükelçiliği: İsrail'den ayrılabilirsiniz

ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısı konuşulurken, İsrail’deki ABD Büyükelçiliği’nden dikkat çeken bir adım geldi. Diplomatik misyonda görevli acil durum personeli dışındaki çalışanlar ve ailelerinin ülkeden ayrılmasına onay verildi.

Orta Doğu’da alarm seviyesi yükseldi: ABD Büyükelçiliği: İsrail'den ayrılabilirsiniz
Devrim Karadağ

Ortadoğu’da tansiyon giderek yükseliyor. ABD ile İran arasında artan gerilim sürerken, İsrail’deki ABD Büyükelçiliği güvenlik gerekçesiyle personeline yönelik tahliye kararını devreye soktu. Kararın, bölgedeki olası askeri hareketlilik ihtimalini güçlendirdiği yorumları yapılıyor.

TAHLİYE KARARI 27 ŞUBAT İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, güvenlik risklerinin artması nedeniyle acil durum personeli dışındaki çalışanlar ile aile bireylerinin İsrail’den ayrılmasına izin verildiği bildirildi. Açıklamada, tahliye kararının 27 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği vurgulandı.

Karar, büyükelçilik tarafından X platformu üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Mesajda, mevcut güvenlik koşullarının yakından takip edildiği ve gelişmelere göre ek adımlar atılabileceği ifade edildi.

“SAVAŞ KAPIDA” YORUMLARI GÜÇLENİYOR

Diplomatik personel ve ailelerine yönelik tahliye izni, uluslararası kamuoyunda “savaş kapıda mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür kararların genellikle askeri ya da güvenlik risklerinin ciddi biçimde arttığı dönemlerde alındığına dikkat çekiyor.

GÖZLER WASHİNGTON VE TAHRAN’DA

Bölgedeki gelişmeler yakından izlenirken, gözler Washington yönetiminin atacağı olası adımlar ile Tahran’dan gelecek açıklamalara çevrildi. Önümüzdeki günlerin, Ortadoğu’nun güvenlik dengeleri açısından kritik olabileceği değerlendiriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaren Leylek 15. yılda da Adem Amca ile beraber! Yaren Leylek 15. yılda da Adem Amca ile beraber!
iPhone ve iPad'e NATO onayı!iPhone ve iPad'e NATO onayı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! Ülke puanı...

Torino'da tur, Samsun'da destan, Ada'da onurlu veda! Ülke puanı...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.