CHP'de sular durulmuyor: Ankara'daki toplantı sonrası çarpıcı iddia! "CHP'den 9 milletvekili ihraç edilecek"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri ve belediye başkanlarından bazı isimlerin katıldığı Ankara'daki toplantı sonrası flaş iddialar ortaya atılıyor. Parti içi muhalif oldukları ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu çizgisinde oldukları iddia edilen bazı milletvekilleri, toplantıda yer almıştı. Toplantıya katılan CHP'li 13 milletvekilinden 9'unun partiden ihraç edileceği ileri sürüldü.

GAZETECİ AKDEMİR: "CHP'DEN 9 MİLLETVEKİLİ İHRAÇ EDİLECEK"

TGRT kanalında canlı yayın programına katılan Gazeteci Hasan Basri Akdemir, konuyla ilgili CHP yönetiminden bir isimle görüştüğünü ve edindiği kulis bilgisini şu sözlerle aktardı;

"Ben de bir kulis bilgisi var. Bu toplantıya katılan, daha önce demeç veren, genel başkana mektup yazanlar arasında yer alan 13 milletvekilinden 9'unun CHP'den ihraç edilecek.

"CHP YÖNETİMİNDE ETKİN BİR İSME BU KONUYU SORDUM"

CHP yönetiminde etkin icracı isimlerden birisine sordum. Şu ana kadar partinin yetkili organlarında, ihraçlarla ilgili tweet atanlar ve toplantı yapanlarla ilgili bir gelişme yok dedi. Pazartesi günü bu konuşulur dedi. Genel başkan nezaretinde büyük ihtimalle konuşulacağını belirtti.

'İNŞALLAH BU 9-10 MİLLETVEKİLİYLE İLGİLİ İHRAÇ KARARI OLMAZ'

Ve şöyle bir cümle dile getirdi, 'İnşallah bu 9-10 milletvekiliyle ilgili ihraç kararı olmaz' dedi. Bu isim CHP yönetiminde olan bir isim. Bunu muhakkak gündeme getiren arkadaşlar olacak ama sanmıyorum ki Genel Başkanı'mız böyle bir karar alsın.

Genel Başkanla konuşup sonuç alınamayacak hiçbir şey yok, neden bu yollara tenessül ediyorlar? diye bir konuşma geçti aramızda.