HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP'de sular durulmuyor: Ankara'daki toplantı sonrası çarpıcı iddia! "CHP'den 9 milletvekili ihraç edilecek"

CHP'de geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen ve 13 CHP milletvekilinin de katıldığı toplantının yankıları sürüyor. Parti içi muhalefet iddialarının gündeme geldiği toplantı sonrasında bir kulis bilgisi de gazeteci Hasan Basri Akdemir'den geldi. Akdemir, katıldığı canlı yayın programında kulis bilgisini aktararak, Ankara'daki toplantıya katılan 13 milletvekilinden 9'unun CHP'den ihraç edileceği iddia etti.

CHP'de sular durulmuyor: Ankara'daki toplantı sonrası çarpıcı iddia! "CHP'den 9 milletvekili ihraç edilecek"
Mustafa Fidan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri ve belediye başkanlarından bazı isimlerin katıldığı Ankara'daki toplantı sonrası flaş iddialar ortaya atılıyor. Parti içi muhalif oldukları ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu çizgisinde oldukları iddia edilen bazı milletvekilleri, toplantıda yer almıştı. Toplantıya katılan CHP'li 13 milletvekilinden 9'unun partiden ihraç edileceği ileri sürüldü.

CHP de sular durulmuyor: Ankara daki toplantı sonrası çarpıcı iddia! "CHP den 9 milletvekili ihraç edilecek" 1

GAZETECİ AKDEMİR: "CHP'DEN 9 MİLLETVEKİLİ İHRAÇ EDİLECEK"

TGRT kanalında canlı yayın programına katılan Gazeteci Hasan Basri Akdemir, konuyla ilgili CHP yönetiminden bir isimle görüştüğünü ve edindiği kulis bilgisini şu sözlerle aktardı;

"Ben de bir kulis bilgisi var. Bu toplantıya katılan, daha önce demeç veren, genel başkana mektup yazanlar arasında yer alan 13 milletvekilinden 9'unun CHP'den ihraç edilecek.

CHP de sular durulmuyor: Ankara daki toplantı sonrası çarpıcı iddia! "CHP den 9 milletvekili ihraç edilecek" 2

"CHP YÖNETİMİNDE ETKİN BİR İSME BU KONUYU SORDUM"

CHP yönetiminde etkin icracı isimlerden birisine sordum. Şu ana kadar partinin yetkili organlarında, ihraçlarla ilgili tweet atanlar ve toplantı yapanlarla ilgili bir gelişme yok dedi. Pazartesi günü bu konuşulur dedi. Genel başkan nezaretinde büyük ihtimalle konuşulacağını belirtti.

'İNŞALLAH BU 9-10 MİLLETVEKİLİYLE İLGİLİ İHRAÇ KARARI OLMAZ'

Ve şöyle bir cümle dile getirdi, 'İnşallah bu 9-10 milletvekiliyle ilgili ihraç kararı olmaz' dedi. Bu isim CHP yönetiminde olan bir isim. Bunu muhakkak gündeme getiren arkadaşlar olacak ama sanmıyorum ki Genel Başkanı'mız böyle bir karar alsın.

Genel Başkanla konuşup sonuç alınamayacak hiçbir şey yok, neden bu yollara tenessül ediyorlar? diye bir konuşma geçti aramızda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 milyon TL’lik hayvansal veteriner ilacı ele geçirildi30 milyon TL’lik hayvansal veteriner ilacı ele geçirildi
Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemişCep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
CHP ihraç cumhuriyet halk partisi
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

O toplantıyı işaret etti! ‘Dananın kuyruğu kopacak’

O toplantıyı işaret etti! ‘Dananın kuyruğu kopacak’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.