Ankette sürpriz tablo! CHP ve AK Parti’yi geride bırakan “gizli birinci” şaşırttı

Türkiye’de erken seçim tartışmaları, ekonomik sıkıntılar ve muhalefet–iktidar hattındaki sert polemikler sürerken, anket sonuçları dengelerin henüz netleşmediğini gösteriyor. 13–21 Şubat tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle yapılan araştırmada, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar siyasetin alışılmış sıralamasını tersine çevirdi.

Kararsızların dağıtılmadığı tabloda yüzde 29,6 ile ilk sıraya yerleşen “kararsız / oy kullanmam” grubu, ASAL’ın anketine göre fiilen Türkiye’nin en büyük siyasi bloğu konumunda yer aldı. Aynı ankette CHP yüzde 23,4, AK Parti ise yüzde 22,5’te kaldı. Bu tablo, iki büyük partinin oy oranlarından daha çok kararsız bir seçmen havuzunun olduğunu gözler önüne serdi.

Ancak kararsızlar orantısal dağıtıldığında ise başa baş bir yarış dikkatleri çekiyor. CHP yüzde 33,2 ile birinci sırada görünürken, AK Parti yüzde 32 ile hemen arkasında takip ediyor. Aradaki farkın sınırlı kalması, seçim atmosferine girildiği anda kampanya performansı, aday profili ve ekonomik gündemin belirleyici olacağını gösteriyor.

EN BÜYÜK PARTİ KARARSIZLAR ÇIKTI

ASAL Araştırma’nın 13-21 Şubat 2026 tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle yaptığı ankette, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızların dağıtılmadığı tabloda kararsız veya oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 29,6 ile ilk sıraya yerleşti.

Partilerin oy oranları ise şu şekilde oldu:

Kararsız / oy kullanmam: %29,6

CHP: %23,4

AK Parti: %22,5

Bu tabloya göre Türkiye’nin en büyük siyasi grubu kararsız seçmenler oldu.

KARARSIZLAR DAĞITILINCA TABLO DEĞİŞTİ

Kararsız seçmenlerin orantısal olarak dağıtıldığı senaryoda ise sıralama farklı şekilde ortaya çıktı.

Bu hesaplamaya göre partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

CHP: %33,2

AK Parti: %32

DEM Parti: %8,8

MHP: %8

İYİ Parti: %5,7

Zafer Partisi: %3,6

Anahtar Parti: %3,4

Yeniden Refah Partisi: %2,8

Türkiye İşçi Partisi: %1,1

Diğer: %1,4

Bu sonuca göre CHP birinci parti konumunu korurken AK Parti ile arasındaki fark sınırlı kaldı.