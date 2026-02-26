HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da 1 milyon TL’lik kaçak elektronik eşya ve aksesuarı ele geçirildi

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı elektronik eşya ve aksesuar ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun’da 1 milyon TL’lik kaçak elektronik eşya ve aksesuarı ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler tespit edilerek el konuldu. Araçta yapılan aramada 530 adet cep telefonu kılıfı, 40 adet kart cüzdanı, 30 adet bluetooth kulaklık, 20 adet elektronik kalem, 20 adet powerbank ve 10 adet bluetooth özellikli yaka mikrofonu ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun’da 1 milyon TL’lik kaçak elektronik eşya ve aksesuarı ele geçirildi 1

Samsun’da 1 milyon TL’lik kaçak elektronik eşya ve aksesuarı ele geçirildi 2

Samsun’da 1 milyon TL’lik kaçak elektronik eşya ve aksesuarı ele geçirildi 3

Samsun’da 1 milyon TL’lik kaçak elektronik eşya ve aksesuarı ele geçirildi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'e sert tepki: "'Vahim bir noktaya geldi"Özgür Özel'e sert tepki: "'Vahim bir noktaya geldi"
Kar Sivas'ı terk edemedi, şehir yeniden beyaza büründüKar Sivas'ı terk edemedi, şehir yeniden beyaza büründü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

İran'dan ABD'ye rest: "Hem savaşa hem de barışa tamamen hazırız"

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

Tarihi maçta Galatasaray Juventus'u elemeyi başardı!

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

İsmail Hacıoğlu yerine başrol kim olacak? Yakışıklı oyuncu ile anlaşıldı

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

Türkiye’nin havayolu şirketi ‘iflas etti’ derken mahkemeden yeni karar geldi!

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

İnternetten de altına hücum! Tüm zamanların rekor satışı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.