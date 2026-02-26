Samsun’da 1 milyon TL’lik kaçak elektronik eşya ve aksesuarı ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünler tespit edilerek el konuldu. Araçta yapılan aramada 530 adet cep telefonu kılıfı, 40 adet kart cüzdanı, 30 adet bluetooth kulaklık, 20 adet elektronik kalem, 20 adet powerbank ve 10 adet bluetooth özellikli yaka mikrofonu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır