Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü dolayısıyla 72 adet gül ve İslam ülkelerine ait haritanın yer aldığı bir tablo gönderdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin 72. yaş gününü kutlayarak zat-ı devletlerine 72 gül’den oluşan bir çiçek ve İslam ülkelerine ait harita lazer gravür olarak hazırlanmış, üst kısmında Allah (C.C.) ismi, alt kısmında Hz. Muhammed (S.A.V.) ismi yer alırken, harita içerisinde Fetih Suresi 1. ve 2. ayetlerin bulunduğu; köşelerinde dört halifeye ait isimlerin yer aldığı; Anadolu Türk desenleri yine lazer gravür olarak işlenmiş, zirkon taşlarla süslenmiş ve kuyum işçiliği marifeti ile metal katmanlar halinde hazırlanıp özel bir mine boyama yöntemi kullanılarak renklendirilmiş, sanatsal bir ahşap çerçeve içerisinde tek adet olarak hazırlanan bir tablo göndermişlerdir.