Şarampole sürüklenen minibüs, ekipler tarafından kurtarıldı

Elazığ’da yoğun kar yağışından dolayı şarampole sürüklenen minibüs, jandarma ve il özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu çerçevede Karakoçan’a bağlı Akpınar köyü yakınlarında A.A. idaresindeki minibüs, yoğun kar yağışından dolayı kayarak şarampole sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kendi çabalarıyla minibüsü çıkartmak isteyen sürücü başarısız olunca durumu jandarma ve il özel idaresi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şarampole düşen minibüsü bulunduğu yerden kurtardı.

Elazığ
