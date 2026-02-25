HABER

Cüneyt Özdemir, mahsur kaldığı Meksika'dan ayrıldı: "Bizi kartele hedef gösteriyordu"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, tatil için gittiği Meksika'da, karteller ile ordu arasında çıkan çatışmalar nedeniyle mahsur kalmıştı. Günlerdir otelden çıkamayan Özdemir, olayların azalmasının ardından ülkeden ayrılmayı başardı. Özdemir, uçaktan fotoğraf paylaşarak destek verenlere teşekkür etti. Özdemir, "Ancak bir kişi nefret söylemini öyle bir yere taşıdı ki bunca şeye alışkın ben bile şok oldum. İspanyolca bizi Meksika karteline hedef gösteriyordu" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Meksika'da CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ülkede çıkan şiddet olayları nedeniyle Jalisco eyaletindeki bir otelde, oğluyla birlikte mahsur kalmıştı. Kartellerin sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bölgede yaşanan olaylar nedeniyle günlerdir otelden ayrılamayan Özdemir, sık sık yaptığı canlı yayınlarla son durumu aktarmıştı.

UÇAKTAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Cüneyt Özdemir, günler sonra mahsur kaldığı Meksika'dan ayrılmayı başardı. Uçaktan oğluyla birlikte fotoğraf paylaşan Özdemir, "Meksika’dan çıkıyoruz. Bu süreç içinde arayan soran bizi merak eden tanıdık tanımadık herkese çok teşekkür ederiz. Yüzlerce olumlu mesaj aldık. Yalnız olmadığımızı bizlere bir kez daha hissettirdiniz. Bu vesileyle Meksika Kartelleri ile ilgili bayağı bir fikir sahibi de olduk" ifadelerini kullandı.

"HEDEF GÖSTERDİ"

Sosyal medya hesabından da bir video paylaşan Özdemir, destek verenlere teşekkür ederken, bazı kişiler tarafından ise hedef gösterildiğini söyledi. Özdemir, "Meksika'da kaldığımız sürece destek olanlar kadar durumumuzla dalga geçenler, fırsat bu fırsat nefretini kusanlar hatta tüm kötü niyetlerini üzerimize boca edenler de oldu. Ancak aralarında bir tanesi nefret söylemini öyle bir yere taşıdı ki bunca şeye alışkın ben bile şok oldum. İrlanda'da yaşadığını anladığımız bu kişi İspanyolca bizi Meksika karteline hedef gösteriyordu. Bakın bu benim bugüne kadar gördüğüm sosyal medya kötücüllüğün Nirvanasıydı!"
Kaynak: İHA

