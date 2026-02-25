HABER

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı

İzmir’in Narlıdere ilçesinde “makas attığı” iddiasıyla durdurulan 27 yaşındaki sürücünün darbedildiği anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ardından 2 polis memuru hakkında idari işlem başlatılırken, darp eylemini gerçekleştirdiği öne sürülen polis memuru açığa alındı.

İzmir'de tepki çeken anlar kameraya yansıdı. Narlıdere ilçesinde bir sürücüye darp olayına karışan 2 polis memuru hakkında idari işlem başlatılırken, polis memurlarından biri açığa alındı.

İddiaya göre, Narlıdere ilçesinde Ş.B. (27) idaresinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün makas attığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan indirilen sürücü, kolunun çekilmesine tepki gösterince polis ekiplerince darbedildi. Polis ekiplerinin sürücüyü gözaltına aldığı anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı 1

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olaya karışan 2 polis memuru hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı, ayrıca darp konusunu gerçekleştiren polis memurunun olay sonrası açığa alındığı öğrenildi.

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı 2

İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

