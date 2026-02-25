Balıkesir'den kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağı Balıkesir merkez Karesi ilçesi Naifli köyü yakınlarına düştü.
Kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Balıkesir Valisi İsamil Ustaoğlu, şu bilgileri aktardı;
"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun"
Aziz milletimizin başı sağ olsun🇹🇷
