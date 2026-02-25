HABER

Balıkesir'den kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de kaza kırıma uğrayarak düşen F-16 uçağının pilotu şehit oldu. Kazayla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, düşen F-16 uçağının Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan kalkış yaptığını belirtti. Şehidin naaşına ulaşıldığı bilgisi aktarıldı.

Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 tipi savaş uçağı Balıkesir merkez Karesi ilçesi Naifli köyü yakınlarına düştü.

BALIKESİR'DE F-16 UÇAĞI DÜŞTÜ: 1 ŞEHİT

Kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Balıkesir Valisi İsamil Ustaoğlu, şu bilgileri aktardı;

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup,bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun"

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

