HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Peş peşe operasyonlar: DEAŞ, FETÖ, silah kaçakçıları… Yüzlerce gözaltı var!

Bu sabah operasyon haberleri art arda geldi. Silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 259 şüpheli yakalandı. FETÖ/PDY’nin ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 10 şüpheli yakalandı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda ise 11 kişi yakalandı.

Peş peşe operasyonlar: DEAŞ, FETÖ, silah kaçakçıları… Yüzlerce gözaltı var!

Türkiye genelinde peş peşe operasyonların düğmesine basıldı. Operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yapanlar, FETÖ'ye finansman sağlayanlar ve jandarma ayağı, silah kaçakçıları yakalandı.

İSTANBUL'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ OPERASYONUNDA 11 ZANLI YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda terör örgütüyle iltisaklı faaliyet yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla propaganda yapan şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ANKARA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve kolluk kuvvetlerindeki FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve örgütün 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer alan ayrıca örgütün güncel finans yapılanması içinde bulundukları belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 1'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 5 şüphelinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

Peş peşe operasyonlar: DEAŞ, FETÖ, silah kaçakçıları… Yüzlerce gözaltı var! 1

27 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OPERASYON; 259 GÖZALTI

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları tarafından Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 259 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 1 kaçak silah imalathanesi tespit edildi ve 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet'ten işlem yapıldı.

Peş peşe operasyonlar: DEAŞ, FETÖ, silah kaçakçıları… Yüzlerce gözaltı var! 2

Peş peşe operasyonlar: DEAŞ, FETÖ, silah kaçakçıları… Yüzlerce gözaltı var! 3

Peş peşe operasyonlar: DEAŞ, FETÖ, silah kaçakçıları… Yüzlerce gözaltı var! 4

Peş peşe operasyonlar: DEAŞ, FETÖ, silah kaçakçıları… Yüzlerce gözaltı var! 5

Kaynak: AA-DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Patnos’ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdıPatnos’ta kar sürprizi: İlçe merkezine 40 cm kar yağdı
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandıİzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fetö
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.