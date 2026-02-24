HABER

Facianın eşiğinden dönüldü: Bina çöktü, caddeye savruldu! Anne ile kızı son anda kurtuldu

İskenderun’da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yaşanan çökme, faciaya ramak kala atlatıldı. Çöken binadan savrulan beton parçaları kaldırımda yürüyen anne ile kızına doğru gelirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ağır hasarlı binanın yıkım çalışmasında çöktüğü sırada, kaldırımda yürüyen anne ile kızı, savrulan beton parçalarından kaçarak kurtuldu.

BİNANIN ÇÖKMESİYLE KOPAN BETON PARÇALARI CADDEYE SAVRULDU

Olay, dün akşam saatlerinde, Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü.

Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı olarak da cadde trafiğe kapatıldı.

ANNE VE KIZININ KAÇARAK KURTULDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, binanın çöktüğü sırada, kaldırımda el ele yürüyen anne ve kızının savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BİTİŞİKTEKİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN DE DUVARLARI YIKILDI

İskenderun'da yıkım çalışması sırasında ağır hasarlı binanın çökmesi sonucu, bitişikteki alışveriş merkezi de hasar aldı.

Duvarları ve vitrinleri yıkılan bina ile içindeki eşyalarda zarar meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, alışveriş merkezini de tedbir amaçlı kapattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

