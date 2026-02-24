HABER

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72'ye çıkıyorlar

GÜNDEMAR’ın 60 ilde yaptığı kapsamlı anket çalışmasında “Milliyetçi İttifak” senaryosu siyaset kulislerini hareketlendirdi. Üç partinin ayrı ayrı seçime girmesi halinde toplam oy oranı yüzde 16,34’te kalırken, ittifak formülünde oran yüzde 20,72’ye çıkıyor. Ankara’da son dönemde yüksek sesle konuşulan “milliyetçi blok yeniden şekilleniyor mu?” sorusu, bu tabloyla birlikte bir kez daha gündeme geldi. İşte detaylar...

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Ankara kulislerinde son günlerde anket sonuçları ve ittifak ihtimalleri konuşulmaya başlandı. Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in köşesinde paylaştığı 208 sayfalık “Türkiye Gündemi” raporundan çarpıcı sonuçlar çıktı. 60 ilde 2 bin 255 kişiyle yapılan araştırmada, “Milliyetçi İttifak” senaryosu test edildi. Buna göre İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin birlikte seçime girmesi halinde toplam oy oranı yüzde 20,72’ye yükseliyor. Üç partinin ayrı ayrı girdiği tabloda ise toplam oran yüzde 16,34’te kalıyor. İttifak senaryosu yalnızca milliyetçi blokta değil, büyük partilerin oy dağılımında da dikkat çekici değişimlere işaret ediyor.

İşte Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in bugünkü köşe yazısında yer alan ilgili bölüm:

GÜNDEMAR’ın 208 sayfalık “Türkiye Gündemi” başlıklı raporunu ve araştırmasını okudum. 60 ilden 2 bin 255 yurttaşla görüşülmüş. Hangi parti ne kadar oy alıyor ya da cumhurbaşkanı adaylarının performansına geleceğim.

ÜÇ PARTİ AYRI AYRI GİRERSE YÜZDE 16.34 ALIYOR

İlk önce “Bu Pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)” sorusunun yanıtlarına bakalım.

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar 1

CHP’nin oy oranı yüzde 33.33, AK Parti yüzde 28.56 ile ikinci sırada. DEM Parti yüzde 9.38, Zafer Partisi yüzde 5.95, Anahtar Parti yüzde 5.82, MHP yüzde 5.35, İYİ Parti yüzde 4.54, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.79, diğer partiler toplamda yüzde 2.15, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1.13 oy oranında.

Peki “Milliyetçi İttifak Senaryosu” yaşanırsa. Okuyalım:

“Ocak 2025 Türkiye Gündemi araştırmasında olası bir Milliyetçi İttifak senaryosu test edilmiş ve katılımcılara, ‘İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti’nin birlikte milliyetçi bir ittifak kurduğu bir seçimde oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusu yöneltilmiştir. Bu durumda CHP’nin oy oranı yüzde 30,07’ye yükselirken, AK Parti yüzde 25.82 ile ikinci sıradadır. Milliyetçi İttifak yüzde 20.72, MHP yüzde 6.89, DEM Parti yüzde 9.41, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.01, TİP yüzde 0.82, Diğer partiler yüzde 2.63 oy oranına sahiptir.”

Bu noktada; Zafer Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti seçime ayrı ayrı girerse oy oranlarının toplamı 16.34. Ancak “Milliyetçi İttifak” kurulursa oy oranları 20.72 oluyor yani yüzde 4.38 artış sağlıyorlar. CHP’nin oyları yüzde 3.26, AKP’nin oyları yüzde 2.74, YRP’nin oyları yüzde 0.78 düşüyor. DEM oylarını koruyor. MHP de yüzde 1.54 oylarını artırıyor.

