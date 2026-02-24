HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür, muktedirdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda “Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar” programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif, irade sahibidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçleriyle iftar programında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
(Terörsüz Türkiye) "Attığımız her adımda bizleri hayır duasıyla yalnız bırakmayan aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. 86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık, kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Her oyunu bozacak, komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var. Ne yapıyorsak, 23 yılın tecrübesiyle ince bir siyasetle, iyi planlanmış stratejiyle yapıyoruz. İnsanımızın huzurunu kim bozarsa, devletimizin güvenliğine kim el uzatırsa, özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz"

"TÜRKİYE HİÇ OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜDÜR"

"Dostlarımız kadar hasımlarımızın da çok iyi gördüğü üzere Türkiye bugün hiç olmadığı kadar güçlüdür, müteyakkızdır, muktedirdir, inisiyatif, irade sahibidir. Terör riski ortadan kalktıkça Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni fark etmeksizin aziz milletimizin bütün fertleri kazanıyor. Anaların ağlamadığı, hayatının baharındaki fidanların vakitsiz kırılmadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Kahramanlarımız, gazilerimiz ve şehitlerimizin omuzları üzerine yükselen bu devlet sonsuza kadar kahramanlarıyla var olacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonunda anlamını bulan büyük ve güçlü Türkiye'ye inşallah beraberce vasıl olacağız"

