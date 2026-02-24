AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar: "Terör meselesini, artık tarihin çöplüğüne atmak konusunda kararlıyız"

Acar, Türkiye Basın Federasyonu tarafından Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Faruk Acar ise AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevine gelişinin üzerinden bir sene geçtiğini belirterek, göreve geldiğinde ilk olarak basın mensuplarıyla bir araya geldiğini ve bazı istişarelerde bulunduklarını hatırlattı.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın ifade ettiği bazı meseleler üzerinden geri bildirimler aldıklarını, aksiyon almak üzere ilgili makamlarla bu istişareleri yürütmeye gayret gösterdiklerini anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Büyük bir aşama kaydedilmiş oldu, birkaç ay içerisinde sizlere bununla ilgili, en azından ilk kısmı ve ikinci kısmıyla ilgili hem reklam paylaşımı noktasında teknik anlamda hem de yeşil pasaportlarla alakalı Cumhurbaşkanımızın olumlu yaklaşımları ve talimatları doğrultusunda ilgilendiğimizi İletişim Başkanlığımızla birlikte yoğun bir çalışma ortamında bunu sağlamaya gayret ettiğimizi söyleyebilirim."

"BASIN DEMOKRATİK DENGEYİ GÜÇLENDİREN EN ÖNEMLİ SORUMLULUK ALANLARINDAN BİRİDİR"

Basın mensuplarının milletin doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan, kamuoyunun vicdanını canlı tutan hayati bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Acar, "Bizim siyaset anlayışımızda basın, haber aktaran bir mecranın ötesinde toplumsal hafızayı diri tutan ve demokratik dengeyi güçlendiren en önemli sorumluluk alanlarından biridir." diye konuştu.

Türkiye Basın Federasyonunun da ortaya koyduğu kararlı vizyonu, demokrasi ve basın özgürlüğü alanındaki hassasiyeti yakinen takip ettiklerini söyleyen Acar, dezenformasyonun bu kadar kol gezdiği bir dönemde, hakikatin yanında durmak, doğru habercilik ve sağduyulu yayıncılığı güçlendirmenin her zamankinden daha büyük bir sorumluluk taşıdığının altını çizdi.

Acar, AK Parti olarak, bu yolda verdiği emekler için basın mensuplarına teşekkür etti.

"KAPIMIZ BU ÜLKEYE HİZMET ETMEK İSTEYEN HERKESE AÇIKTIR"

Ramazanı milletle kurdukları gönül bağının derinleştiği bir seferberlik ayı olarak gördüklerini kaydeden Acar, bu yıl ramazan çalışmalarını "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir" ana teması etrafında yürüttüklerini söyledi.

Kampanya kapsamında vatandaşla bir araya geldiklerini belirten Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Teşkilat Başkanlığının koordinasyonunda yoğun programlarla sahada olduklarını dile getirdi.

Deprem bölgesinde "Yeni Evim, İlk İftarım" programlarının, Gençlik Kollarının "İftara ve Sahura 5 Kala" etkinliklerinin devam ettiğini belirten Acar, Kadın Kolları Başkanlığının mukabele programları gerçekleştirdiğini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştığını anlattı.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının şehit yakınları ve gazileri iftar programlarıyla ziyaretlerine devam ettiğini söyleyen Acar, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi bizler bu birlik ruhunu yaşatmaya çalışırken, ne yazık ki bir güruh laiklik üzerinden yapay krizler üreterek, toplumsal barışı hedef almakta. Huzur ikliminden ve ibadet hürriyetinden rahatsızlık duyan, 28 Şubat'tan tanıdığımız arkaik zihniyet, ortada bir laiklik tartışması yokken milletin arasına nifak sokmaya tekrar kalkıştığını bizlere gösteriyor. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki 23 yıldır hiç kimsenin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, inancımıza ve değerlerimize yönelik saldırgan yaklaşımlara da asla müsaade etmedik, etmeyiz de. Bizim kapımız, toplumsal barışı hedef alanlara değil, bu ülkeye hizmet etmek isteyen herkese açıktır."

"MÜCADELEMİZ TERÖRÜN ÜLKEMİZİN AYAĞINA VURDUĞU PRANGALARI KIRMA MÜCADELESİDİR"

Türkiye'nin mezhepler, inançlar, kimlikler üzerinden bölünmesine müsaade etmediklerini, etmeyeceklerini vurgulayan Acar, "İç cephemizin tahkimi için en hayati başlıklarımızdan biri de bildiğiniz üzere Terörsüz Türkiye hedefidir." dedi.

Bu hedefe doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, dikkatli olduğu kadar kararlı, temkinli olduğu kadar sağlam adımlarla ilerlediklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden biri olan terör meselesini, artık tarihin çöplüğüne atmak konusunda kararlıyız. Hayırlı bir işe koyulduğumuzu ve Allah'ın izniyle de inşallah başaracağımıza inandığımızı paylaşabilirim. Bu çalışmaları yürütürken tek bir kırmızı çizgimiz var, şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı rahatsız edecek hiçbir adıma izin vermeyeceğiz. Bizim mücadelemiz, terörün ülkemizin ayağına vurduğu prangaları kırma mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, halkı ve medyayı ilgilendiren her konuda önemli hizmetler yapmaya çalıştıklarını belirterek, gazetecilerin yeşil pasaport noktasında bir beklentisinin olduğunu söyledi.

