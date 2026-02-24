Trump'tan yeni İran açıklaması: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Dünya, ABD ile İran arasındaki gerilime odaklanmış durumda. Orta Doğu'da askeri varlığını her geçen gün artıran ABD'nin, her an İran'a saldırabileceği belirtilirken, Donald Trump da tehditlerini sürdürüyor.

ABD ve İran arasında 3. kez yapılacak olan Cenevre görüşmeleri öncesi ABD Başkanı Trump’tan flaş bir çıkış geldi, Trump, "Anlaşma yapmazsak İran için çok kötü bir gün olacak" açıklamasını yaptı.

"UZUN SÜRELİ ÇATIŞMAYA YOL AÇABİLİR" UYARISI

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı İran’a karşı olası bir askeri harekatın uzun süreli bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürüldü.

Axios haber sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı habere göre Caine, Trump’a İran’a yapılacak saldırının önemli riskler taşıyabileceğini aktardı.

Kaynaklardan biri Caine’i, İran konusunda “isteksiz bir savaşçı” şeklinde tanımlarken, Genelkurmay Başkanı'nın, Trump ve üst düzey yetkililere, İran'a karşı askeri bir harekatın önemli riskler taşıyabileceği, özellikle de uzun süreli bir çatışmaya karışma olasılığının bulunduğu konusunda tavsiyede bulunduğunu ifade etti.

Caine'i yakından tanıyan başka bir kaynak da Genelkurmay Başkanı'nın askeri bir harekat konusunda "şüpheci" olmadığını, ancak başarı şansları ve savaş başladıktan sonra neler olabileceği konusunda "açık görüşlü ve gerçekçi" davrandığını savundu.

General Caine'in Trump tarafından son derece saygı gören biri olması nedeniyle tavsiyesinin etkili olabileceği değerlendirmesinde bulunan ilgili kaynaklar, Trump’ın saldırı kararı vermesi halinde de emrini destekleyerek Genelkurmay Başkanı'nın gereğini yapacağını kaydetti.

GÖRÜLMEMİŞ ASKERİ YIĞINAK

ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştı. Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Orta Doğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Orta Doğu'ya gönderdi.

Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.

Bölgedeki askeri hareketlilik, sivil uçuş takip platformlarına da yansıdı. Uçuş takip firması Flightradar24'ün verilerine göre, son bir hafta içinde dünya genelinde en çok takip edilen uçuşların neredeyse tamamını ABD Hava Kuvvetlerine ait seferler oluşturdu.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat’ta yine İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır