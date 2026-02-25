HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esenyurt'taki bir rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansta silah sesleri duyulmasının ardından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın 5'inci katındaki koridorda 2 kişiyi silahla vurulmuş halde ölü buldu. Yapılan ilk incelemede 8 adet boş kovan bulundu.

Esenyurt'taki bir rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta yaşandı. İddiaya göre, site içerisinden silah sesleri duyulması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, binanın 5'inci kat koridorunda iki kişiyi yerde hareketsiz halde buldu.

8 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 şahsın da hayatını kaybettiği belirledi. Hayatını kaybeden kişilerin Mehmet E.K. (36) ile Fevzi K. (33) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 8 adet boş kovan bulunduğu, şahıslardan birinin başının altında silah olduğu tespit edildi.

Esenyurt taki bir rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular 1

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili çalışması sürüyor.
Öte yandan Mehmet E.K.'nın 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak' gibi suçlardan 31 suç kaydı, Fevzi K.'nın ise 'kasten öldürme, kasten yaralama' gibi suçlardan 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da iki motosiklet çarpıştı: Kaza anı kameradaAdana'da iki motosiklet çarpıştı: Kaza anı kamerada
İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlemİzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.