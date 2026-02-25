HABER

Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı! Araç kamerasına yansıdı: "Şimşek mi çaktı?"

Devrim Karadağ

Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı düştü. Acı haber gee yarısı gelirken, bir asker şehit olduğu açıklandı. Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu'nun hemen yanına düştüğü öğrenilirken, sürücüler büyük şok yaşadı, otoyol çift yönlü kapatıldı. Uçağın düşme anı ise bir araç kamerasına yansıdı.

Balıkesir'deki uçak kazası sonrası gelen şehit haberi Türkiye'nin yüreğini yakarken, detaylar da ortaya çıktı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu 00:50 sıralarında Balıkesir Ana Jet Üssü’nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını ve bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Balıkesir de F-16 savaş uçağının düşme anı! Araç kamerasına yansıdı: "Şimşek mi çaktı?" 1

OTOYOLUN HEMEN YANINA DÜŞTÜ

Uçağın İzmir-İstanbul Otoyolu Balıkesir merkez ilçesi Karesi’ne bağlı Naifli köyü kırsalında düştüğü öğrenildi.

Balıkesir de F-16 savaş uçağının düşme anı! Araç kamerasına yansıdı: "Şimşek mi çaktı?" 2

SÜRÜCÜLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, uçak kazası sebebiyle otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Balıkesir de F-16 savaş uçağının düşme anı! Araç kamerasına yansıdı: "Şimşek mi çaktı?" 3

UÇAĞIN DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan Balıkesir'de eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada düşen F-16 tipi savaş uçağının kaza anına ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. Gece saatlerinde otoyolda seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağın gökyüzünde yere çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Balıkesir de F-16 savaş uçağının düşme anı! Araç kamerasına yansıdı: "Şimşek mi çaktı?" 4

ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde, otoyolda ilerleyen araçtaki vatandaşların gökyüzündeki patlamayı fark ederek büyük şaşkınlık yaşadığı görülüyor.

"ŞİMŞEK Mİ ÇAKTI?"

Patlama anına şahitlik eden vatandaşlardan birinin, "Şimşek mi çaktı? Lan bir şey düştü buraya." ifadelerini kullandığı duyuluyor. Uçağın düşüşüyle birlikte çevrenin aydınlandığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görüntülere yansıyor.

