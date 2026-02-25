HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Özgür Özel'e: "Eline diline hakim ol, öcüler yer seni"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP lideri Özgür Özel’in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdiği konuşmasına tepki gösterdi. Saral, yaptığı paylaşımda "Eline diline hakim ol. Sonra öcüler yer seni sevgili Özgür" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Özgür Özel'e: "Eline diline hakim ol, öcüler yer seni"
Devrim Karadağ

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda Ramazan boyunca Türkiye genelindeki okullarda ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ temalı etkinlikler düzenleneceğini bildirmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısında konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eleştiriler yöneltti.

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ramazan geldiğinde seslerin düşmesi, incitici sözlerden geri durmak, kutuplaşmak yerine kucaklaşmak, küsleri barıştırmak, toksan açın halinden anlamak… Ramazan’da aç kaldığın sürede normalde ekmeğe, suya, yemeğe ulaşamayanın halini görmek. Onun için yardımlaşmada bulunmak; zekat vermek, fitre vermek. Daha doğrusu kimsenin zekata, fitreye muhtaç olmayacağı bir ülkeyi inşa etmek, bunun için siyaset yapmak, bunu yapabilecek siyasetçilere destek olmak… Çıkacaksa Ramazan’dan bunlar çıkar, husumet çıkmaz.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral dan Özgür Özel e: "Eline diline hakim ol, öcüler yer seni" 1

Ama AK Parti’nin kutuplaştırmadan ve vatandaşı birbirine düşürmeden sorumlu bakanı, Milli Eğitim bakanı. Ramazan mübarek gün. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Çocuğunun dini eğitiminden, aileler sorumlu çocuklar belli bir yaşa gelene kadar. O çocuğun ibadetini, orucunu anası-babası bilir. Küçücük çocuk. Bu çocuklardan çetele tutturacak, bunun üzerinden sınıfta ayrımcılık çıkaracak. Esas maksadı gazeteye, televizyona düşecek. Bir gerilim çıkacak. Sonra aynı yalana sarılacaklar. Ne aynı yalan? Efendim şöyle söylüyor seçmenin bilinçaltına beyefendiler; ‘Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Oyu bize vermelisin. Onlara verirsen bayrağı indirecekler, onlara verirsen ezanı dindirecekler. Onlara verirsen şunu yapacaklar…’ Bu oyunla emeğini sömürdüğü, alın terini sömürdüğü adamın bir de oyunu sömürüyor. Onu değiştirtmiyor, açlığa mahkum ediyor, sefalete mahkum ediyor. Bunun üzerinden siyaset kuruyor.”

SARAL'DAN CHP LİDERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan ise CHP lideri Özgür Özel'e tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral dan Özgür Özel e: "Eline diline hakim ol, öcüler yer seni" 2

"ÖCÜLER YER SENİ"

CHP liderinin konuşmasından bir bölümü alıntılayan Saral, şu ifadeleri kullandı;

"Sen seni bil, sen seni, Sen sıkı tut çeneni, Eline diline hakim ol, Sonra öcüler yer seni Sevgili Özgür"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındıİzmir’de araç kamerasına yansıyan darp! O polis açığa alındı
Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı! Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Oktay Saral Özgür Özel
En Çok Okunan Haberler
Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Balıksirden kahreden haber... F-16 kaza kırıma uğradı: 1 pilotumuz şehit oldu

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.