Bilecik’te düzensiz göç uygulamasında yakalanan 3 şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde il genelinde 24 ekip ve 94 personelin katılımıyla 11 farklı uygulama noktasında denetim yapıldı. Uygulama kapsamında yol kontrollerinin yanı sıra umuma açık iş yerleri, terminaller ve metruk binalar denetlendi.
Gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sahadaki denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
