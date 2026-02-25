Hem fotoğraf makinesi hem baskı yapıyor: Kodak Mini Shot 2 ERA incelemesi

Gün içinde binlerce fotoğraf çekiyoruz ancak o en özel anların pek çoğu telefon galerilerimizde unutulup gidiyor. İyi bir fotoğraf makinesiyse sadece anı yakalamakla kalmamalı, kullanım kolaylığıyla hayatınızın her anına eşlik edebilmeli. Bu noktada, hem bir kamera hem de telefonunuzdaki fotoğrafları basabileceğiniz bir yazıcı olarak karşımıza çıkan Kodak Mini Shot 2 ERA, kategorisinin en dengeli ve fonksiyonel çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Klasikleşmiş Kodak kalitesini cebinize taşıyan bu cihazı tüm detaylarıyla mercek altına aldık, detaylar için incelememize göz atın.

Kodak Mini Shot 2 ERA Fotoğraf Makinesi + Anında Baskı Fotoğraf Yazıcısı

Hem yüksek kaliteli bir dijital fotoğraf makinesi hem de akıllı telefonlar için taşınabilir bir fotoğraf yazıcısı olarak iki farklı kullanım imkanı sunar.

Dünyanın en iyi baskı kalitesini sunan 4PASS teknolojisiyle gerçek mürekkep kullanarak 16,7 milyon renk tonunda canlı ve dengeli baskılar yapmanızı sağlar.

Fotoğraflar baskı aşamasında lamine edildiği için suya, tozlanmaya ve parmak izine karşı tam koruma sağlayarak anılarınızın ömür boyu ilk günkü gibi kalmasını sağlar.

Kusursuz fotoğraflar yakalamanız için tasarlanan oto-fokus hassasiyeti ve yüz algılama büyüsüyle her karede netlik sunar.

Gelişmiş 3 eksenli stabilizasyon özelliğiyle en sarsıntılı hareketlerde bile titreşimi tamamen yok ederek pürüzsüz, sinematik görüntüler yakalamanızı sağlar.

Kodak Photo Printer uygulaması üzerinden telefonunuza bağlanarak galerinizdeki fotoğrafları saniyeler içinde yazdırabilir, çeşitli filtreler ve çerçevelerle kişiselleştirebilirsiniz.

Cihaz üzerindeki dahili filtreler (Retro, Vivid, B&W, Sepia vb.) ve kolaj seçenekleriyle anılarınızı kendi tarzınıza göre renklendirmenize olanak tanır.

Kompakt boyutları sayesinde cebinize veya çantanıza kolayca sığan makinenin arkasında bulunan 1,7 inç LCD ekranı sayesinde çekmeden önce kareyi görebilir, ayarları kolayca yapabilir ve istemediğiniz kareleri basmayarak kağıt israfının önüne geçebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kodak Mini Shot 2 ERA kamerayı satın aldım ve genel olarak çok mutluyum. Tasarım kompakt ve düzgündür, ele rahatça oturur ve estetik olarak da iyi bir izlenim bırakır. Tek bir cihazda kamera ve yazıcıya sahip olma fikri, özellikle partiler, geziler veya anında paylaşılacak anlar için gerçekten kullanışlıdır. Baskı kalitesi iyidir: renkler canlı ve 4PASS teknolojisi lekesiz uzun ömürlü fotoğrafları garanti eder. Akıllı telefona Bluetooth ile bağlama olasılığı büyük bir artıdır, çünkü zaten galeride bulunan fotoğrafları bile yazdırmanıza ve yazdırmadan önce bunları değiştirmenize olanak tanır. Teknolojiye özellikle aşina olmayanlar için bile kullanımı basit ve sezgiseldir. Baskı süreleri ortalamadır ve nihai sonuç bu kategorideki taşınabilir bir yazıcı için tatmin edicidir."

"Geçenlerde bu Polaroid kamerayı Avrupa seyahatim için aldım ve bundan daha mutlu olamazdım. Ailemle anıları yakalamanın bir yolunu istedim ve bu kameranın bunun için mükemmel olduğu ortaya çıktı. Her şeyden önce, tasarım şaşırtıcı. Aynı zamanda süper şık ve kompakt olan klasik, vintage bir görünüme sahiptir, bu nedenle taşıması kolaydır. Kamerayı kullanmak gerçekten çok basit. Bir fotoğraf çekmek ve anında yazdırmak hızlı ve kolaydır, bu da anları yakalamaya eğlenceli bir unsur ekler. Hemen elinizde fiziksel bir fotoğraf bulundurmanın özel bir yanı var. Beni gerçekten şaşırtan şey Bluetooth bağlantısıydı. Telefonumu kameraya bağlayabilir ve telefonumda çektiğim fotoğrafları yazdırabilirim. Bu oyunun kurallarını değiştirdi çünkü daha önce düzenlediğim yüksek kaliteli fotoğrafları yazdırmama izin verdi. Kamerayla birlikte gelen uygulama, fotoğraflarınıza uygulayabileceğiniz bazı harika filtrelere ve çerçevelere sahiptir. Baskılarıma benzersiz bir görünüm kazandırmak için bunlarla oynamayı sevdim. Taşınabilir bir yazıcı olarak da çalışan şık bir Polaroid kamera arıyorsanız, işte bu. Harika bir tasarıma sahip, kullanımı kolay ve Bluetooth ve uygulama gibi ekstra özellikler onu daha da iyi hale getiriyor. Satın aldığımdan gerçekten memnunum ve bence sen de olacaksın!"

Bu içerik 25 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.