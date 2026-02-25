Klora elveda! Duş keyfinizi ikiye katlayacak viral olan duş filtresi burada

Banyonuzda geçirdiğiniz süreyi, sıradan bir temizlikten öte profesyonel bir cilt bakımı seansına dönüştürmeniz mümkün. Şebeke suyunun yıpratıcı klor etkisini ortadan kaldıran Bibimcos Madeca Shower Filter, suyu vitamin ve bitki özleriyle zenginleştirerek cildinizi yıkarken besliyor. Sadece cildinizin değil, sert sudan matlaşan saçlarınızın da doğal ışıltısını geri kazandıran bu deneyimi banyonuzun standart bir parçası haline getirebilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar...

Banyo keyfinizi ve cilt sağlığınızı artıracak o ürün: Madeca Duş Filtresi (160 g)

İçeriğindeki yoğunlaştırılmış vitaminli jeller, musluk suyunda bulunan ve cildi kurutan kloru minimize eder. Bu sayede saçlarınızın sertleşmesini, cildinizin ise duş sonrası kaşınmasını engellemeye yardımcı olur.

Centella özleri sayesinde duş esnasında cildinizi yatıştırır. Hassaslaşmış cilt bariyerini destekleyerek suyun yıpratıcı etkilerine karşı koruma yapar.

Güçlü antioksidan özelliklere sahip olan Houttuynia Cordata Özü ile cildi derinlemesine temizlerken sakinleşmesine de yardımcı olur. Özellikle problemli ve hassas ciltler için duş suyunu çok daha güvenli hale getirir.

İçeriğinde bulunan Jojoba yağı ile duştan çıktığınızda cildinizin gergin değil yumuşak ve esnek kalmasını sağlar.

Filtre içerisinde bulunan vitamin jelleri, suyla temas ettiği anda çözünerek suyu besleyici bir forma sokar. Bu özellik, suyun sertlik oranını dengeleyerek saçlarınızın daha parlak görünmesine katkıda bulunur.

160 gramlık kompakt ve yoğun yapısı sayesinde yaklaşık 2 ay boyunca (su basıncı ve kullanım sıklığına bağlı olarak) performansından ödün vermeden kullanılabilir.

8°C ile 52°C arasındaki su sıcaklıklarında sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandığından ister ferahlatıcı soğuk bir duş ister rahatlatıcı sıcak bir banyo yapın; filtreleme kalitesi değişmez.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kireç yok, sertlik yok, harika. Çok fark etti çok..."

"Gerçekten bir hafta içinde bir fark oluşturacağını beklemiyordum. Saçlarınızda ve cildinizde hissedilir bir fark yaratıyor."

"Eşimle kafamız kepekten geçilmiyordu, ne yapsak olmadı diyebilirim. Koltuklar bile kepek oluyordu. Kullanmaya başlayalı 4 ay oldu, 1 haftaya kalmadan kepekler bitti bizde."

