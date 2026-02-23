Unutulmaz kareler yakalamak isteyenler buraya! DJI Osmo Mobile 7P incelemesi

Video çekmeye yeni başlayan birinden profesyonel bir içerik üreticisine kadar herkesin ortak sorunu, elde yapılan çekimlerdeki sarsıntılardır. Kaliteli bir içerik video veya fotoğraf çekmek için cihazınızın elinizle uyum içinde çalışması, objeleri takip edebilmesi ve size farklı açılardan çekim yapma imkanı tanıması gerekir. DJI Osmo Mobile 7P da bu beklentileri karşılayarak karmaşık ayarlar gerektirmeden herkesin kullanabileceği pratik bir çözüm sunuyor. Cihazın sunduğu özellikleri ve kullanıcı deneyimiyle tüm merak edilen detaylar yazımızda sizi bekliyor.

Telefonunuzu sinematik bir kameraya dönüştüren: DJI Osmo Mobile 7P

Gelişmiş 3 eksenli stabilizasyon özelliğiyle en sarsıntılı hareketlerde bile titreşimi tamamen yok ederek pürüzsüz, sinematik görüntüler yakalamanızı sağlar.

ActiveTrack 6.0 teknolojisi sayesinde hareket eden nesneleri ve kişileri en kalabalık ortamlarda bile yüksek hassasiyetle takip ederek odağı her zaman korur.

Dahili uzatma kolu yardımıyla daha geniş açılı selfie çekimleri ve yaratıcı alt açı çekimleri için gereken ekstra erişim mesafesini zahmetsizce sunar.

Hızlı manyetik bağlantı sistemiyle cihazı saniyeler içinde telefonunuza takıp çıkartmanıza ve hiçbir anı kaçırmadan çekime başlamanıza imkan tanır.

Kompakt ve katlanabilir tasarım yapısı sayesinde avuç içine sığacak kadar küçülerek çantanızda yer kaplamadan her yere kolayca taşınabilir.

DJI Mimo uygulama desteği ile tek dokunuşla düzenleme yapmanıza, ShotGuides rehberliğini kullanmanıza ve profesyonel kurgu efektlerini uygulamanıza olanak verir.

Yüksek batarya kapasitesi ile uzun süreli çekim seansları için optimize edilmiş 10 saate varan pil ömrü sunarak gün boyu kesintisiz bir kullanım deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gimbal kullanmak genellikle alışılması için bir süreç ve pratik gerektiriyor. DJI bu alanda en iyilerden biri, 7P modeli ise oldukça iyi iş görüyor. Profesyonel olarak kullanıyorum."

"Ben hobi için aldım ticari amaçlı değil o yüzden fazlasıyla işimi gördü, kullanımı kolay, eğitici videolar da mevcut."

"DJI'ın ürettiği her şeyde olduğu gibi malzemeler birinci sınıf ve işçilik mükemmel. Altı modu nedeniyle ilk başta kullanımı biraz zor olsa da üründen çok memnun kaldım. Mıknatıs ve montaj aparatı çok güçlü, bu yüzden telefonunuzun düşmesinden endişe etmenize gerek yok. Görüntü stabilitesi inanılmaz; etrafta dolaşabilir ve pozisyon değiştirebilirsiniz, video üzerinde herhangi bir titreşim oluşmaz."

Bu içerik 23 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır.

