Unutulmaz kareler yakalamak isteyenler buraya! DJI Osmo Mobile 7P incelemesi
Unutulmaz kareler yakalamak isteyenler buraya! DJI Osmo Mobile 7P incelemesi

Sultan Oğuz
En güzel anlarımızı kaydetmek istesek de hareket halindeyken çekilen videoların titremesi bu anıların kalitesini gölgeleyebiliyor. Bu yüzden ister ailenizle bir tatilde olun ister sosyal medya için hobi amaçlı içerikler üretin, her çekimi profesyonel bir film karesine dönüştüren DJI Osmo Mobile 7P gibi bir yardımcıya ihtiyaç oluyor. Siz de bu cihaza daha yakından göz atmak isterseniz gelin, incelememize geçelim!

Video çekmeye yeni başlayan birinden profesyonel bir içerik üreticisine kadar herkesin ortak sorunu, elde yapılan çekimlerdeki sarsıntılardır. Kaliteli bir içerik video veya fotoğraf çekmek için cihazınızın elinizle uyum içinde çalışması, objeleri takip edebilmesi ve size farklı açılardan çekim yapma imkanı tanıması gerekir. DJI Osmo Mobile 7P da bu beklentileri karşılayarak karmaşık ayarlar gerektirmeden herkesin kullanabileceği pratik bir çözüm sunuyor. Cihazın sunduğu özellikleri ve kullanıcı deneyimiyle tüm merak edilen detaylar yazımızda sizi bekliyor.

Telefonunuzu sinematik bir kameraya dönüştüren: DJI Osmo Mobile 7P

Unutulmaz kareler yakalamak isteyenler buraya! DJI Osmo Mobile 7P incelemesi 1

  • Gelişmiş 3 eksenli stabilizasyon özelliğiyle en sarsıntılı hareketlerde bile titreşimi tamamen yok ederek pürüzsüz, sinematik görüntüler yakalamanızı sağlar.
  • ActiveTrack 6.0 teknolojisi sayesinde hareket eden nesneleri ve kişileri en kalabalık ortamlarda bile yüksek hassasiyetle takip ederek odağı her zaman korur.
  • Dahili uzatma kolu yardımıyla daha geniş açılı selfie çekimleri ve yaratıcı alt açı çekimleri için gereken ekstra erişim mesafesini zahmetsizce sunar.
  • Hızlı manyetik bağlantı sistemiyle cihazı saniyeler içinde telefonunuza takıp çıkartmanıza ve hiçbir anı kaçırmadan çekime başlamanıza imkan tanır.
  • Kompakt ve katlanabilir tasarım yapısı sayesinde avuç içine sığacak kadar küçülerek çantanızda yer kaplamadan her yere kolayca taşınabilir.
  • DJI Mimo uygulama desteği ile tek dokunuşla düzenleme yapmanıza, ShotGuides rehberliğini kullanmanıza ve profesyonel kurgu efektlerini uygulamanıza olanak verir.
  • Yüksek batarya kapasitesi ile uzun süreli çekim seansları için optimize edilmiş 10 saate varan pil ömrü sunarak gün boyu kesintisiz bir kullanım deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gimbal kullanmak genellikle alışılması için bir süreç ve pratik gerektiriyor. DJI bu alanda en iyilerden biri, 7P modeli ise oldukça iyi iş görüyor. Profesyonel olarak kullanıyorum."
  • "Ben hobi için aldım ticari amaçlı değil o yüzden fazlasıyla işimi gördü, kullanımı kolay, eğitici videolar da mevcut."
  • "DJI'ın ürettiği her şeyde olduğu gibi malzemeler birinci sınıf ve işçilik mükemmel. Altı modu nedeniyle ilk başta kullanımı biraz zor olsa da üründen çok memnun kaldım. Mıknatıs ve montaj aparatı çok güçlü, bu yüzden telefonunuzun düşmesinden endişe etmenize gerek yok. Görüntü stabilitesi inanılmaz; etrafta dolaşabilir ve pozisyon değiştirebilirsiniz, video üzerinde herhangi bir titreşim oluşmaz."
DJI ürünlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 23 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır.

Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Güvenliği şansa bırakmayın: Hırsızlık önleyici çanta indirimde

 BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

 CAMPER erkek ayakkabılarda büyük fırsat

 Pikniklerin vazgeçilmezi mangalda kaçırılmayacak fırsat

 PUMA ayakkabıda 3271 TL indirim var!

 Fiyatlar artmadan tam stok yapmalık fırsat!

 Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna almak isteyenler buraya!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

