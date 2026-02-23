Bilinç kazandığı iddia edilmişti! Pentagon’dan dünyayı sarsacak yapay zeka resti: "Ya ordu için kullanırız ya da..."

Yapay zekanın askeri operasyonlardaki rolü ve kontrolü üzerindeki tartışmalar giderek alevlenirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yapay zeka şirketi Anthropic arasındaki gerilim de artıyor.

PENTAGON İLE ANTHROPİC ARASINDA YAPAY ZEKA KRİZİ

Gazete Oksijen'in Wall Street Journal’ın haftalık teknoloji bültenine dayandırdığı haberine göre, Pentagon ile yapay zeka şirketi Anthropic arasındaki gerilim geçen hafta ciddi biçimde tırmandı.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, şirketin yeni sözleşme şartlarını kabul etme konusundaki isteksizliği nedeniyle Anthropic ile yapılan anlaşmayı iptal etmeyi değerlendiriyordu. Pentagon, şirketin popüler sohbet botu Claude’un ordu tarafından “tüm yasal amaçlar” için kullanılabilir olmasını talep ediyordu.

Claude'nin bir süredir bilinç kazandığı iddiaları da bulunuyor hatta bu iddialar şirketin CEO'su tarafından dahi yalanlanmadı.

MADURO OPERASYONU GERİLİMİ ARTIRDI

Krizin dozu, Anthropic’in iş ortağı Palantir Technologies aracılığıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yönelik operasyonda kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından daha da yükseldi.

Savunma Bakanlığı, Anthropic’in Claude’un söz konusu operasyonda nasıl kullanıldığına dair Palantir’e soru yöneltmesine tepki gösterdi.

Bunun üzerine Pentagon baskıyı artırarak, halihazırda gizli belgeler üzerinde çalışmasına izin verilen tek büyük dil modeli sağlayıcısı olan Anthropic’i “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırmakla tehdit etti.

Bu tanımlama genellikle Huawei gibi yabancı aktörler için kullanılıyor ve böyle bir adım atılması durumunda Savunma Bakanlığı’nın, halka arz hazırlığında olan girişimle bağlarını koparması gerekecek.

TARAFLAR UZLAŞMA ARAYIŞINDA

Anthropic ise Pentagon ile yürütülen müzakerelerin yapıcı biçimde sürdüğünü belirtiyor. Şirket, Maduro operasyonuna ilişkin soruların rutin bir değerlendirme sürecinin parçası olduğunu savunuyor.