Güvenliğin en şık hali: XD Design hırsızlık önleyici çanta indirimde

Sırt çantasında rotasını güvenliğe çevirmek isteyenler için harika bir haberimiz var. Günlük koşturmacada veya uzun yolculuklarda en sadık yol arkadaşınız olacak bir çanta arayışındaysanız indirimdeki XD Design Bobby Hero beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak. Estetiği fonksiyonellikle birleştiren bu çantayı sepetinize ekleyerek seyahatlerinizdeki endişeleri geride bırakıp konforun tadını çıkarabilirsiniz. İşte detaylar!

Eşyalarınız için görünmez kalkan: XD Design Boby Hero Hırsızlık Önleyici Sırt Çantası

Gittiğiniz her yerde eşsiz bir güvenlik deneyimi sunan XD Design Bobby Hero, hırsızlığa karşı geliştirdiği ileri nesil çözümlerle standart sırt çantası anlayışını tamamen değiştiriyor. Sırt kısmına gizlenmiş ana fermuarı sayesinde siz çantayı çıkarmadan erişimi imkansız kılarken gövdesindeki kesilmeye dayanıklı paslanmaz çelik ağ yapısıyla da fiziksel müdahalelere karşı tam koruma sağlıyor. Suya dayanıklı kumaşı, entegre şarj portları, gece güvenliği için reflektörlü detayları ve terlemeyi önleyen havalandırmalı sırt tasarımıyla konforu zirveye taşıyan bu akıllı çanta, değerli eşyalarınızı her an güvende tutmak için doğru bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

"Pek çok farklı saklama gözünü barındırması ve dışarıdan herhangi bir şekilde erişime sahip olmaması nedeniyle oldukça güzel bir ürün. Geri dönüştürülmüş malzemelerin üretimde tercih edilmesi de çevreci bir tercih olmuş. Dikişler ve malzeme kalitesi oldukça iyiydi. Ön tarafta yer alan fermuarlı kartlık alanı kesinlikle toplu taşıma kartı veya temassız ödeme kartı için oldukça güzel. Powerbank'i çantanın içinde muhafaza edip dışarıdan kablo ile telefonu da şarj etmek güzel olabilir ancak ben tercih etmeyeceğim. Gözlük kısmını alternatif olarak kulak içi kulaklığınızı sabitlemek amacıyla da kullanabilirsiniz, ben de görsellerde gördüm ve oldukça hoşuma gitti."

" Çok memnunum. Koyu renk kiri daha az ve geç belli ettiği için bunu seçtim. İç gözleri ve gerektiğinde modüler bir şekilde iç düzenine ekleme yapılabilmesi çok güzel. Çanta önceki versiyonuna göre daha rijit, yani dış hatları daha katı. Kenarların içinde plastik destek var. Bu sayede şekli bozulmuyor. Sırttayken sırta doğru eğimli duruyor ve ağırlığı omuzlarınızdan aşağı çekmiyor olması gerektiği gibi sırtınıza yüklüyor. Çok da güzel duruyor ayrıca. Sıklıkla insanlar çantayı soruyor. Günlük kullanım için bilgisayarınızı tabletinizi ve eşyalarınızı taşıyacaksanız harika bir çanta."

