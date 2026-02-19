Evinizi sinema salonuna çevirin: Elinux projektörde kaçırılmayacak fiyat

Evinizin konforunda tıpkı bir sinema salonundaymış gibi dev ekranda film izleme hayali artık gerçek oluyor. Sunduğu yüksek çözünürlük ve akıllı özelliklerle eğlence anlayışınızı kökten değiştirecek Elinux projektör indirime girdi! Siz de çok satanlarda bir numara olan cihazı daha yakından incelemek isterseniz hadi içeriğe geçelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Taşınabilir dev ekran: Elinux HY300Pro+ Android 14 Projektör

Android 14 sürümü ile 4000'den fazla uygulamayı ek cihaza ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz Elinux projektör, karanlık ortamlarda sunduğu yüksek kontrast oranı ve canlı renklerle sinematik bir derinlik sağlar. 180 derece dönebilen tasarımı ve otomatik keystone özelliğiyle görüntüyü ister duvara ister tavana yansıtın saniyeler içinde mükemmel dikdörtgen görüntüyü otomatik olarak ayarlar. Çift bantlı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve dahili hoparlör sistemi ile kablosuz bağlantı kolaylığı yaşatan cihaz 720p doğal çözünürlük ve 4K desteğine de sahip.

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklentimi düşük tuttum sanırım, ürünü deneyince şaşırdım bayağı. Menü gayet yeterli, 720p Youtube videoları sorunsuz ve hızlı bir şekilde oynatıyor. Ben çocuk için almıştım ama ilk akşam full biz kullandık."

"Ürün 1 günde geldi, tam bir fiyat-performans ürünü, öneririm. Gayet fiyatına göre iyi ve akıcı, ultra görüntü kalitesi beklemeyin"

Diğer projektörlere göz atmak için buraya tıklayın.

Bu içerik 19 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.