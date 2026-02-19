HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Elvan Gıda isimli fabrikada çıkan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu

Yangın, Serdivan ilçesi D-100 yolu Beşköprü mevkii üzerinde faaliyet gösteren şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Elvan Gıda isimli fabrikanın üretim bölümünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan alevlerden yükselen dumanlar, kısa sürede çevredeki görüş mesafesini düşürdü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler söndürme çalışmalarına başlarken, fabrika içerisinde bulunan personel tahliye edildi. Toplam 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin yürüttüğü yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sağlık ekipleri fabrika personeline tedbir amaçlı olay yerinde kontrollerde bulundu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu 1

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu 2

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu 3

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu 4

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu 5

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu 6

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu 7

Şekerleme fabrikasında korkutan yangın: Ekipler seferber oldu 8
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uraz Kaygılaroğlu'nun son bölümdeki repliği gündem olduUraz Kaygılaroğlu'nun son bölümdeki repliği gündem oldu
Türkiye'de bir belediye uzaya uydu gönderecekTürkiye'de bir belediye uzaya uydu gönderecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.