Devlet Bahçeli telefon açmıştı! Uraz Kaygılaroğlu'nun son bölümdeki repliği gündem oldu

Devlet Bahçeli'nin Uraz Kaygılaroğlu'na "Yeraltı" dizisinden dolayı telefon açması gündemdeki yerini koruyor. Bahçeli, telefon görüşmesinde Kaygılaroğlu'na "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından" duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini duyurmuştu.

YENİ BÖLÜMDE 'DEVLET' MESAJI

Son olarak dizinin yeni bölümündeki bir replik sosyal medyada ses getirdi.

"GÖRDÜM, BİR DEVLET VAR"

Dizinin son bölümünde Kaygılaroğlu, Bozo karakteri aracılığıyla "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" ifadeleriyle dikkat çekti.