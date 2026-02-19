HABER

Devlet Bahçeli telefon açmıştı! Uraz Kaygılaroğlu'nun son bölümdeki repliği gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeraltı dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayıp teşekkür etmişti. Bu olayın ardından yayınlanan bölümde Kaygılaroğlu'nun karakterinin "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" ifadeleri dikkat çekti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Devlet Bahçeli'nin Uraz Kaygılaroğlu'na "Yeraltı" dizisinden dolayı telefon açması gündemdeki yerini koruyor. Bahçeli, telefon görüşmesinde Kaygılaroğlu'na "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından" duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini duyurmuştu.

YENİ BÖLÜMDE 'DEVLET' MESAJI

Son olarak dizinin yeni bölümündeki bir replik sosyal medyada ses getirdi.

"GÖRDÜM, BİR DEVLET VAR"

Dizinin son bölümünde Kaygılaroğlu, Bozo karakteri aracılığıyla "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" ifadeleriyle dikkat çekti.

