HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda toplantı yeter sayısı bulunamayınca yoklama krizi yaşandı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, salonda olmadığı halde yoklama kağıdı gönderdiğini söylediği AK Partili bazı milletvekillerine sert sözlerle yüklendi.

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

Genel Kurul’da Milli Parklar Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri sırasında yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı ilk turda sağlanamadı. Yoklamayı tekrarlatan Celal Adan, elektronik yoklama sonrası bazı AK Partili milletvekillerinin isimlerini tek tek okuyarak, “Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya” ifadeleriyle tepki gösterdi. İkinci yoklamanın ardından yeter sayı sağlanarak oturuma devam edildi.

Elektronik cihazla yapılan yoklamanın ardından bazı AK Parti milletvekillerinin isimleri tek tek okundu. Başkanvekili Adan, salonda bulunmadığı halde kağıt gönderildiğini belirttiği bazı milletvekillerine tepki göstererek, "Bu İrfan Çelikaslan, ondan sonra Serkan Bayram, Sunay Karamık, Cantürk Alagöz, Fatma Öncü, bunlar niye kağıt gönderiyor? Bak, geçen hafta, geçen bir sefer çok ağır ifade kullanmıştım. Burada olmadığı halde bunları nasıl gönderebiliyorlar ya? Hayret. Ayıp ya" ifadelerini kullandı.

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya” 1

Yoklamanın tamamlanmasının ardından Adan, "Toplantı yeter sayısı vardır" diyerek oturuma devam etti.

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya” 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!
Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralıSamsun'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Celal Adan ak parti tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.