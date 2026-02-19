HABER

Polis, memur, katip... Casper'lara bilgi sızdıran 17 şüpheliye gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Casper’lar” olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne bilgi sızdırdığı belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 9 polis memuru, bir zabıt katibi ve bir gümrük muhafaza memuru da bulunuyor.

Ufuk Dağ

Bakırköy Başsavcılığı tarafından soruşturma evraklarında yeni nesil suç örgütlerine bilgi sızdıran dokuzu polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru olan 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Polis, memur, katip... Casper lara bilgi sızdıran 17 şüpheliye gözaltı kararı 1

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; kamuoyunda Casper'lar olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dokuzu polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru olan 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği açıklandı.

