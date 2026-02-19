Polis, memur, katip... Casper'lara bilgi sızdıran 17 şüpheliye gözaltı kararı

Bakırköy Başsavcılığı tarafından soruşturma evraklarında yeni nesil suç örgütlerine bilgi sızdıran dokuzu polis memuru, biri zabıt katibi, biri gümrük muhafaza memuru olan 17 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

