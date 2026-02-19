Otomobilin içinden 10 kaçak göçmen çıktı: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan takipler sonucu 16 Şubat günü Antakya-İskenderun yolunda şüpheli otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalandı ve insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Durdurulan otomobilin içerisine 10 göçmenin tıka basa doldurulmasıysa dikkat çekti.



