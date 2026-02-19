HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobilin içinden 10 kaçak göçmen çıktı: 1 tutuklama

Hatay’da 10 göçmen sığdırdığı otomobille insan kaçakçılığı yapan organizatör mahkemece tutuklandı.

Otomobilin içinden 10 kaçak göçmen çıktı: 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan takipler sonucu 16 Şubat günü Antakya-İskenderun yolunda şüpheli otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalandı ve insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Durdurulan otomobilin içerisine 10 göçmenin tıka basa doldurulmasıysa dikkat çekti.

Otomobilin içinden 10 kaçak göçmen çıktı: 1 tutuklama 1

Otomobilin içinden 10 kaçak göçmen çıktı: 1 tutuklama 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni iPhone'a şimdiden rakip oldu! İşte fiyatı ve özellikleriYeni iPhone'a şimdiden rakip oldu! İşte fiyatı ve özellikleri
Amasya’da ormanlık alanda heyelan: Ağaçlar devrildiAmasya’da ormanlık alanda heyelan: Ağaçlar devrildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.