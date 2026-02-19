HABER

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi

Tokat’ta jandarma ekipleri tarafından köy okullarında trafik eğitimi verildi.

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tokat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle köy okullarında eğitim gören ilkokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik eğitimi projesi hayata geçirildi. Köy köy gezilerek, oluşturulan parkurda akülü araçlarla öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Direksiyon başına geçen minikler, öğrendikleri bilgileri birebir deneyimleme fırsatı buldu. Eğitimlerin sonunda jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik bilincini artırmaya yönelik düdük ve kitap hediye edildi.

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 1

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 2

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 3

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 4

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 5

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 6

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 7

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 8

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 9

Tokat’ta jandarmadan köy okullarında trafik eğitimi 10
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

