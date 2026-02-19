HABER

Epstein dosyasında adı geçmişti! Eski İngiltere Prensi Andrew gözaltına alındı

Epstein dosyasıda adı geçen ve küçük kız çocuklarına istismarda bulunduğu belirtilen eski İngiltere Prensi Andrew ülkesinde gözaltına alındı. Prens Adrew'in kamu görevini kötüye kullandığı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Dünya kamuyou Jeffrey Epstein skandalını konuşmaya devam ediyor. Olayla ilgili olarak her gün yen bir iğrençlik gün yüzüne çıkarken, dosyaya dünyanın dört bir yanından önemli isimlerin adı girdi.

Siyasetten, sanata, spordan, sinemaya birçok alanda faaliyet gösteren önemli isimlerin yer aldığı dosyada İngiltere eski Prensi Andrew Mountbatten-Windsor'un adı da geçmişti.

İNGİLTERE ESKİ PRENSİ GÖZALTINA ALINDI

Konu İngiltere'de gündem olurken, çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Adı Epstein dosyasında geçen eski İngiltere Prensi Andrew Mountbatten-Windsor'ın, 'kamu görevini kötüye kullanma' şüphesiyle Norfolk’taki Sandringham malikanesinde gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere epstein
