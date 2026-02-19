HABER

Dünyanın gözü ABD - İran geriliminde! Polonya Başbakanı vatandaşlarını uyardı: "Ülkeyi terk edin"

ABD ile İran arasında yaşananlar tüm dünya tarafından takip ediliyor. İki ülke henüz kesin olarak anlaşamazken, tehditler ve hamleler art arda geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD savaş uçaklarını havalanırken, ABD basını saldırıların cumartesi günü başlayacağını iddia etti. Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk edin çağrısında bulundu ve "Gelecek birkaç saat içinde İran'dan çıkışların imkansız hale gelebileceğini" aktardı.

ABD ile İran arasında gerçekleştirilen müzakerelerden anlaşma çıkmadı. Müzakere görüşmelerinin ardından ise iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmandı.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELDİ

İran dini lideri Hamaney resmen ABD'ye meydan okurken, Donald Trump ise uçaklara kalkış iznini verdi. ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki hava üslerine çok sayıda savaş uçağı, tanker ve istihbarat unsuru sevk etti. ABD'nin bu hamlesi ise bölgedeki tansiyonu daha da yükseltti.

KARŞILIKLI HAMLELER GELDİ

Amerikan kaynaklarına göre son 48 saatte Avrupa'daki İngiltere ve ABD üslerinden kalkan F-22 ve F-35 tipi savaş uçakları, havadan yakıt ikmali yapan tanker uçakları eşliğinde bölgeye yöneldi. İran tarafı ise Hürmüz Boğazı'nda tatbikatlar gerçekleştirerek ABD'nin hamlelerine karşı bir hamle gerçekleştirdi.

ABD BASINI SALDIRI TARİHİ VERDİ

ABD basını ise çok dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi. ABD basını cumartesi günü İran'a saldıracağını öne sürdü. Bu haber ise dünya gündeminin bir numaralı başlıklarından biri oldu.

POLONYA BAŞBAKANINDAN ÇAĞRI: "ÜLKEYİ TERK EDİN"

Öte yandan tüm bunlar yaşanırken Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan, İran'daki Polonya vatandaşlarına yönelik gelen çağrı oldukça dikkat çekti.

"GELECEK BİR KAÇ SAAT İÇİNDE ÇIKIŞLAR İMKANSIZ HALE GELEBİLİR"

Tusk, İran'daki tüm Polonya vatandaşları ülkeyi tahliye etmeleri konusunda uyardı. Tusk, "Gelecek birkaç saat içinde İran'dan çıkışların imkansız hale gelebileceğini" vurguladı. Tusk'ın bu sözleri 'ABD saldırıya mı geçecek?' sorusunu akıllara getirirken, ne İran'dan ne de ABD'den resmi bir açıklama gelmedi.

