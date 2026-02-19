OpenAI ve Anthropic CEO'larından beklenmedik hareket! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Yapay zeka dünyasının en önemli iki ismi, teknolojik gelişmelerden ziyade beklenmedik bir şekilde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin o hallerini gösteren video internette hızla yayılarak gündeme oturdu.

EL ELE TUTUŞMADILAR!

CNBC'de yer alan habere göre; yapay zeka dünyasının en büyük iki rakibi olan OpenAI'dan Sam Altman ve Anthropic'ten Dario Amodei, siyasi ve teknoloji liderlerinin katıldığı bir grup fotoğrafı sırasında el ele tutuşmamayı tercih ederek dikkatleri üzerine çekti.

SAHNEDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Hindistan'da düzenlenen ve her iki ismin de ana konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte; Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai gibi önemli isimler sahnedeydi. Başbakan Modi, alkışlayan kalabalığın önünde Altman ve Pichai'nin ellerini havaya kaldırdı ve sahnedeki diğer isimler de bu harekete eşlik etti. Ancak sahnede yan yana duran Altman ve Amodei, birbirleriyle el ele tutuşmak yerine sadece yumruklarını havaya kaldırmayı tercih etti.

🚨 NEW: Sam Altman and Dario Amodei refuse to hold hands at the AI Impact Summit 2026 in Delhi 😂 😂 😂



pic.twitter.com/7LGWyRdALU — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) February 19, 2026

CHATGPT VE CLAUDE REKABETİ KIZIŞIYOR

Sahnede yaşanan bu an, teknoloji dünyasındaki büyük bir yarışın gölgesinde gerçekleşti. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile Claude'un geliştiricisi Anthropic arasındaki rekabet giderek tırmanıyor. Her iki şirket de kendi yapay zeka modellerini küresel çapta tüketiciler için "varsayılan seçenek" haline getirmek amacıyla kıyasıya bir yarışın içinde bulunuyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İki dev liderin el ele tutuşmaktan kaçındığı o anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Yapay zeka girişimi Puch AI'ın kurucu ortağı Siddharth Bhatia, X platformu üzerinden konuya dair yaptığı esprili paylaşımda, "AGI (Yapay Genel Zeka) ne zaman mı gelecek? Dario ve Sam'in el ele tutuştuğu gün." ifadelerini kullandı.

SUPER BOWL REKLAMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Anthropic, OpenAI'ın ABD'deki ücretsiz kullanıcılar ve ChatGPT Go aboneleri için reklam testlerine başlama planını tiye alan Super Bowl reklamları yayınlamıştı.

OpenAI CEO'su Altman ise bu reklamları "açıkça dürüstlükten uzak" olarak nitelendirmişti.