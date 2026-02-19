HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

OpenAI ve Anthropic CEO'larından beklenmedik hareket! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Hindistan'daki zirvede yan yana gelen OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin sahnede el ele tutuşmayı reddetmesi gündem oldu. İki yapay zeka şirketinin CEO'sunun sahnedeki halleri sosyal medyanın diline düştü.

OpenAI ve Anthropic CEO'larından beklenmedik hareket! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Enes Çırtlık

Yapay zeka dünyasının en önemli iki ismi, teknolojik gelişmelerden ziyade beklenmedik bir şekilde sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. OpenAI CEO'su Sam Altman ve Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin o hallerini gösteren video internette hızla yayılarak gündeme oturdu.

EL ELE TUTUŞMADILAR!

CNBC'de yer alan habere göre; yapay zeka dünyasının en büyük iki rakibi olan OpenAI'dan Sam Altman ve Anthropic'ten Dario Amodei, siyasi ve teknoloji liderlerinin katıldığı bir grup fotoğrafı sırasında el ele tutuşmamayı tercih ederek dikkatleri üzerine çekti.

OpenAI ve Anthropic CEO larından beklenmedik hareket! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor 1

SAHNEDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Hindistan'da düzenlenen ve her iki ismin de ana konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte; Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai gibi önemli isimler sahnedeydi. Başbakan Modi, alkışlayan kalabalığın önünde Altman ve Pichai'nin ellerini havaya kaldırdı ve sahnedeki diğer isimler de bu harekete eşlik etti. Ancak sahnede yan yana duran Altman ve Amodei, birbirleriyle el ele tutuşmak yerine sadece yumruklarını havaya kaldırmayı tercih etti.

CHATGPT VE CLAUDE REKABETİ KIZIŞIYOR

Sahnede yaşanan bu an, teknoloji dünyasındaki büyük bir yarışın gölgesinde gerçekleşti. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile Claude'un geliştiricisi Anthropic arasındaki rekabet giderek tırmanıyor. Her iki şirket de kendi yapay zeka modellerini küresel çapta tüketiciler için "varsayılan seçenek" haline getirmek amacıyla kıyasıya bir yarışın içinde bulunuyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İki dev liderin el ele tutuşmaktan kaçındığı o anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Yapay zeka girişimi Puch AI'ın kurucu ortağı Siddharth Bhatia, X platformu üzerinden konuya dair yaptığı esprili paylaşımda, "AGI (Yapay Genel Zeka) ne zaman mı gelecek? Dario ve Sam'in el ele tutuştuğu gün." ifadelerini kullandı.

SUPER BOWL REKLAMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay Anthropic, OpenAI'ın ABD'deki ücretsiz kullanıcılar ve ChatGPT Go aboneleri için reklam testlerine başlama planını tiye alan Super Bowl reklamları yayınlamıştı.

OpenAI CEO'su Altman ise bu reklamları "açıkça dürüstlükten uzak" olarak nitelendirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez atandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez atandı
Ramazan ayında dengeli beslenmeye dair bilinmeyenlerRamazan ayında dengeli beslenmeye dair bilinmeyenler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hindistan yapay zeka OpenAI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.