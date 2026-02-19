Xiaomi, Redmi ve POCO sahipleri dikkat: Hangi model ne zaman güncelleme almayı bırakacak? İşte yanıtı...

Android markaları arasında bulunan Xiaomi'nin bazı modelleri için destek süresi bitimi yaklaşıyor. Gizmochina ise Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları için bazı cihazların en son HyperOS güncellemelerini almayı bırakacağı End-of-Life (EOL) yani kullanım ömrü sonu tarihlerini, markanın resmi sitesi üzerinden derleyerek tek bir listede paylaştı.

GÜNCELLEME DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kullanım ömrü sonu (EOL) tarihi, akıllı telefonunuzun büyük HyperOS sürümleri ve güvenlik yamaları da dahil olmak üzere artık hiçbir yazılım güncellemesi almayacağı zamanı ifade ediyor. Gizmochina'nın konuyla ilgili haberinde yer alan detaylara göre; bu tarihe gelindiğinde cihazınız sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etse de, en son yazılımları ve güvenlik yamalarını barındırmayacağı için yeni modellere kıyasla siber tehditlere karşı daha savunmasız hale geliyor.

LİSTEDE ÖNE ÇIKAN XİAOMİ VE REDMİ MODELLERİ

Hazırlanan listede amiral gemilerinden uygun fiyatlı modellere kadar birçok cihazın EOL (Kullanım Ömrü Sonu) tarihi yer alıyor. Açıklanan tarihlere göre; yeni nesil Xiaomi 15 ve 15 Ultra modelleri 1 Mart 2031'e kadar desteklenirken, Xiaomi 14 modeli 25 Şubat 2029'da, Xiaomi 13 ve 13 Pro serisi ise 8 Mart 2028'de güncellemeleri almayı bırakacak. Redmi tarafında ise Redmi Note 15 serisi 15 Ocak 2032'ye kadar güncel kalacakken, popüler modellerden Redmi 15 için bu tarih 22 Eylül 2029 olarak listelendi.

POCO CİHAZLARINDA DURUM NE?

POCO kullanıcılarını da yakından ilgilendiren listeye göre, POCO F6 Pro modeli 22 Mayıs 2028 tarihinde EOL tarihini tamamlarken, POCO X5 Pro 5G modeli 6 Şubat 2026 itibarıyla bu süresini doldurmuş durumda. Kaynak metinde, cihazı EOL tarihine yaklaşan veya bu tarihi çoktan geçmiş olan kullanıcıların, güvenlik risklerinden kaçınmak ve en güncel HyperOS yazılımında kalmak adına daha yeni bir modele geçiş yapmaları tavsiye ediliyor.

İŞTE BAZI XİAOMİ, REDMİ VE POCO CİHAZLARININ EOL TARİHLERİYLE BİRLİKTE LİSTESİ

XIAOMI CİHAZLARI

Cihaz EOL Tarihi (YYYY-AA-GG) Xiaomi 15, 15 Ultra 2031-03-01 Xiaomi 15T, 15T Pro 2031-09-24 Xiaomi 14 2029-02-25 Xiaomi 14 Ultra 2029-03-15 Xiaomi 14T, 14T Pro 2029-09-26 Xiaomi 13, 13 Pro 2028-03-08 Xiaomi 13 Ultra 2028-06-12 Xiaomi 13 Lite 2027-03-02 Xiaomi 13T, 13T Pro 2028-10-04 Xiaomi 12, 12 Pro 2026-03-17 Xiaomi 12 Lite 2026-07-01 Xiaomi 12T, 12T Pro 2026-10-13 Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro 2028-03-01 Xiaomi Pad 6 2026-07-10 Xiaomi MIX Flip 2029-07-18

REDMI CİHAZLARI

Cihaz EOL Tarihi (YYYY-AA-GG) Redmi Note 15, Note 15 5G 2032-01-15 Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G 2032-01-15 Redmi Note 14 2031-03-01 Redmi Note 14 5G 2029-01-09 Redmi Note 14 Pro 2029-01-15 Redmi Note 14 Pro 5G 2029-01-30 Redmi Note 14 Pro+ 5G 2029-01-01 Redmi Note 13, Note 13 5G 2028-01-15 Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G 2028-01-15 Redmi Note 12 2027-03-23 Redmi Note 12 5G 2026-03-23 Redmi Note 12 Pro 2026-04-20 Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G 2027-03-23 Redmi Note 12S 2027-05-10 Redmi 15 2029-09-22 Redmi 15 5G 2029-08-01 Redmi 15C 2031-08-28 Redmi 15C 5G 2031-09-30 Redmi 14C 2028-09-26 Redmi 13C 2026-11-10 Redmi 12 2027-06-16 Redmi 12 5G 2027-09-01 Redmi 12C 2026-03-10 Redmi A5 2029-04-30 Redmi A3 2027-02-21 Redmi A2, A2+ 2026-03-24 Redmi Pad 2, Pad 2 4G 2032-06-15 Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G 2029-09-22 Redmi Pad Pro 5G 2027-06-11 Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G 2026-08-15

POCO CİHAZLARI