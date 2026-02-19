Xiaomi, Redmi ve POCO sahipleri dikkat: Hangi model ne zaman güncelleme almayı bırakacak? İşte yanıtı...

Android markaları arasında bulunan Xiaomi'nin bazı modelleri için destek süresi bitimi yaklaşıyor. Gizmochina ise Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcıları için bazı cihazların en son HyperOS güncellemelerini almayı bırakacağı End-of-Life (EOL) yani kullanım ömrü sonu tarihlerini, markanın resmi sitesi üzerinden derleyerek tek bir listede paylaştı.
Kullanım ömrü sonu (EOL) tarihi, akıllı telefonunuzun büyük HyperOS sürümleri ve güvenlik yamaları da dahil olmak üzere artık hiçbir yazılım güncellemesi almayacağı zamanı ifade ediyor. Gizmochina'nın konuyla ilgili haberinde yer alan detaylara göre; bu tarihe gelindiğinde cihazınız sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etse de, en son yazılımları ve güvenlik yamalarını barındırmayacağı için yeni modellere kıyasla siber tehditlere karşı daha savunmasız hale geliyor.
Hazırlanan listede amiral gemilerinden uygun fiyatlı modellere kadar birçok cihazın EOL (Kullanım Ömrü Sonu) tarihi yer alıyor. Açıklanan tarihlere göre; yeni nesil Xiaomi 15 ve 15 Ultra modelleri 1 Mart 2031'e kadar desteklenirken, Xiaomi 14 modeli 25 Şubat 2029'da, Xiaomi 13 ve 13 Pro serisi ise 8 Mart 2028'de güncellemeleri almayı bırakacak. Redmi tarafında ise Redmi Note 15 serisi 15 Ocak 2032'ye kadar güncel kalacakken, popüler modellerden Redmi 15 için bu tarih 22 Eylül 2029 olarak listelendi.
POCO kullanıcılarını da yakından ilgilendiren listeye göre, POCO F6 Pro modeli 22 Mayıs 2028 tarihinde EOL tarihini tamamlarken, POCO X5 Pro 5G modeli 6 Şubat 2026 itibarıyla bu süresini doldurmuş durumda. Kaynak metinde, cihazı EOL tarihine yaklaşan veya bu tarihi çoktan geçmiş olan kullanıcıların, güvenlik risklerinden kaçınmak ve en güncel HyperOS yazılımında kalmak adına daha yeni bir modele geçiş yapmaları tavsiye ediliyor.
|Cihaz
|EOL Tarihi (YYYY-AA-GG)
|Xiaomi 15, 15 Ultra
|2031-03-01
|Xiaomi 15T, 15T Pro
|2031-09-24
|Xiaomi 14
|2029-02-25
|Xiaomi 14 Ultra
|2029-03-15
|Xiaomi 14T, 14T Pro
|2029-09-26
|Xiaomi 13, 13 Pro
|2028-03-08
|Xiaomi 13 Ultra
|2028-06-12
|Xiaomi 13 Lite
|2027-03-02
|Xiaomi 13T, 13T Pro
|2028-10-04
|Xiaomi 12, 12 Pro
|2026-03-17
|Xiaomi 12 Lite
|2026-07-01
|Xiaomi 12T, 12T Pro
|2026-10-13
|Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro
|2028-03-01
|Xiaomi Pad 6
|2026-07-10
|Xiaomi MIX Flip
|2029-07-18
|Cihaz
|EOL Tarihi (YYYY-AA-GG)
|Redmi Note 15, Note 15 5G
|2032-01-15
|Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G
|2032-01-15
|Redmi Note 14
|2031-03-01
|Redmi Note 14 5G
|2029-01-09
|Redmi Note 14 Pro
|2029-01-15
|Redmi Note 14 Pro 5G
|2029-01-30
|Redmi Note 14 Pro+ 5G
|2029-01-01
|Redmi Note 13, Note 13 5G
|2028-01-15
|Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G
|2028-01-15
|Redmi Note 12
|2027-03-23
|Redmi Note 12 5G
|2026-03-23
|Redmi Note 12 Pro
|2026-04-20
|Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G
|2027-03-23
|Redmi Note 12S
|2027-05-10
|Redmi 15
|2029-09-22
|Redmi 15 5G
|2029-08-01
|Redmi 15C
|2031-08-28
|Redmi 15C 5G
|2031-09-30
|Redmi 14C
|2028-09-26
|Redmi 13C
|2026-11-10
|Redmi 12
|2027-06-16
|Redmi 12 5G
|2027-09-01
|Redmi 12C
|2026-03-10
|Redmi A5
|2029-04-30
|Redmi A3
|2027-02-21
|Redmi A2, A2+
|2026-03-24
|Redmi Pad 2, Pad 2 4G
|2032-06-15
|Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G
|2029-09-22
|Redmi Pad Pro 5G
|2027-06-11
|Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G
|2026-08-15
|Cihaz
|EOL Tarihi (YYYY-AA-GG)
|POCO F8 Pro, F8 Ultra
|2031-11-26
|POCO F7
|2031-06-24
|POCO F7 Pro, F7 Ultra
|2031-03-27
|POCO F6
|2028-05-23
|POCO F6 Pro
|2028-05-22
|POCO F5, F5 Pro
|2026-05-09
|POCO X7
|2029-01-30
|POCO X7 Pro
|2029-01-07
|POCO X6 5G, X6 Pro
|2028-01-11
|POCO X5 5G
|2027-02-06
|POCO X5 Pro 5G
|2026-02-06
|POCO M8 5G, M8 Pro 5G
|2032-01-08
|POCO M7
|2031-08-19
|POCO M7 Pro 5G
|2029-01-09
|POCO M6
|2028-06-05
|POCO M6 Pro
|2028-01-11
|POCO C85
|2031-08-28
|POCO C75
|2028-09-26
|POCO C65
|2026-11-06
|POCO Pad M1
|2029-09-22
