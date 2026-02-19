HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köprüden düşerek akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti

Hatay’da köprüden düşerek derede akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Köprüden düşerek akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti

Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi’nde yaşandı. Mahalleden geçen dere üzerindeki köprüden düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Köprüden düşerek akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti 1

İTFAİYE EKİPLERİ CANSIZ BEDENİNE ULAŞTILAR

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Köprüden düşerek akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti 2

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

19 Şubat 2026
19 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişi yakalandıMersin'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 555 kişi yakalandı
Define için evinin bahçesine 40 metre derinlikte kuyu açtıDefine için evinin bahçesine 40 metre derinlikte kuyu açtı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay boğulma dere çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.