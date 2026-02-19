Koruma polisinin şemsiye tuttuğu görüntü tepki çekmişti! Kaymakamdan açıklama geldi

Erzincan’ın Tercan ilçesinin kurtuluş günü etkinliklerinde kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İlçe Kaymakamı Neslihan Kısa Duman’ın yağmur altında koruma polisine şemsiye taşıttığı anlar eleştirilirken, Duman paylaştığı fotoğraf ve yazılı açıklamayla kamuoyundaki hassasiyeti anladığını belirterek yaşanan durumdan üzüntü duyduğunu ifade etti.

Duman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yağmurlu bir anın görüntüsü üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Paylaşılan video programın bir kesitine ilişkin olmakla beraber durumu fark ettiğim an şemsiyeyi alarak kendim taşımış olsam da görüntünün oluşturduğu izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu meşgul etmiş olmaktan duyduğum üzüntüyü ifade etmek isterim. Saygılarımla."