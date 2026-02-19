Görüntüler gündem oldu, ekipler harekete geçti! Kayseri'de camiye torpil atan çocuk yakalandı

Ziyagökalp Mahallesi Abdulkadir Geylani Cami’nde dün akşam saatlerinde ramazan ayının ilk teravihinde 15 yaşındaki M.T., camiye torpil attı.
Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler tartıma yaratırken, Kocasinan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T., polis tarafından yakalandı. 15 yaşındaki M.T. ve ailesi hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
