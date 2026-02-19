HABER

WhatsApp'ta sürprizler artık bozulmayacak! İşte bunu sağlayacak yeni özellik

WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. Buna göre şirket, metin mesajlarının içeriğini gizlemeyi sağlayan yeni bir 'spoiler' biçimlendirme aracı geliştiriyor. Böylece sürprizler artık bozulmayacak.

Enes Çırtlık

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WABetaInfo'da yer alan habere göre; WhatsApp'ın beta sürümlerinde ortaya çıkan yeni "spoiler" biçimlendirme aracı, gönderilen metin mesajlarının içeriğini gizleyerek sohbet deneyimini daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

MESAJLAR DOKUNANA KADAR GİZLİ KALACAK

WhatsApp'ın gün yüzüne çıkan spoiler özelliği, mesajların içeriğini gönderildiği anda kapatıyor. Özellik kullanıldığında, alıcının mesajın içeriğini görebilmesi için üzerine dokunması gerekecek. Bu basit ama etkili yöntem sayesinde kullanıcıların istenmeyen sürprizlere veya hassas detaylara aniden maruz kalması önlenecek.

SADECE BELİRLİ KELİMELER DE GİZLENEBİLECEK

Geliştirilmekte olan bu biçimlendirme aracı, kullanıcılara esnek bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar isterlerse metnin tamamını seçerek tüm mesajı bir spoiler olarak gönderebilecek. Eğer cümlenin sadece belirli bir bölümünün gizlenmesi isteniyorsa, ilgili kelimelerin başına ve sonuna "||" sembolü eklemek (Örn: ||Gizli kelime||) yeterli olacak.

UYGULAMA YENİDEN BAŞLATILDIĞINDA GİZLİLİK KORUNACAK

Sistemin en dikkat çeken detaylarından biri ise sürdürülebilir bir gizlilik sunması. Spoiler olarak işaretlenen bir mesaj, alıcı tarafından okunsa dahi bu formatını korumaya devam ediyor. Yani kullanıcı mesajı okuyup WhatsApp'ı kapattıktan sonra uygulamaya yeniden girdiğinde, söz konusu mesaj tekrar gizlenmiş olarak karşısına çıkacak. Böylece sohbet geçmişi yeniden açıldığında içeriğin kazara görülmesi engellenmiş olacak.

ŞU AN İÇİN GELİŞTİRME AŞAMASINDA

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, bazı beta test kullanıcıları metin biçimlendirme menüsünde bu "Spoiler" seçeneğini halihazırda görüyor olabilir. Ancak bu durumun şimdilik bir hatadan kaynaklandığı, çünkü özelliğin tam anlamıyla çalışmadığı belirtiliyor. Hala geliştirilme süreci devam eden bu yeniliğin, gelecekteki resmi bir güncellemeyle tüm kullanıcılara iOS ve Android de dahil olmak üzere sunulması bekleniyor.

