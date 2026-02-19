ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: "Anlaşma yapmalıyız yoksa onlar için kötü olur"

Trump, İran'la anlaşma olup olmayacağının on gün içerisinde belli olacağını belirtti. Trump, "Dünya şu anda Hamas'ı bekliyor. Lübnan ile belli konular üzerine çalışıyoruz" dedi.

"SEKİZ SAVAŞI SONLANDIRDIK VE SANIRIM DOKUZUNCUSU DA YOLDA"

Gazze Barış Kurulu’nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu kurulun, hem güç hem de prestij açısından en önemli kurul olduğuna inanıyorum. Buna yakın başka bir şey hiç olmadı" dedi.

Trump, ABD'de düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, "Sekiz savaşı sonlandırdık ve sanırım dokuzuncusu da yolda.

Orta Doğu'da barış sözcüğünü yıllardır duydunuz. Şimdi o süreç geliyor. Ayrılıkçı şekilde takılanlar da yoruldu. İran'ın da artık bize katılmasının zamanı geldi. Barış yapmak zorundalar.

"NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZLAR"

İran'la anlamlı bir anlaşma yapmalıyız aksi takdirde kötü şeyler olur. İran ile yapmamız gereken bazı işler var. Nükleer silaha sahip olamazlar, bu onlara çok net bir şekilde söylendi

Bir adım daha ileri gitmemiz gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Belki bir anlaşma yapacağız. Muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde bunu öğreneceksiniz.

GAZZE İÇİN 10 MİLYAR DOLAR

Trump, ABD'nin Gazze Barış Kurulu'na 10 milyar dolar katkıda bulunacağını belirterek, "Bir savaş olsa, savaşın iki haftalık maliyeti olan bir bütçeyi biz barış için harcamak istiyoruz" dedi.