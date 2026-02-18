HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Evde cansız bedenleri bulundu! 2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan inceleme sonrasında Tolga K.'nin eski eşini ve onun kuzenini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Evde cansız bedenleri bulundu! 2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Korkunç olay, saat 20.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Evde cansız bedenleri bulundu! 2 kadını öldürdükten sonra intihar etti 1

EVE GELEN EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve giren polis, Tolga K., Zeynep A. ve Kübra K.'yı kanlar içinde buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tolga K. ve Zeynep A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Evde cansız bedenleri bulundu! 2 kadını öldürdükten sonra intihar etti 2

. Yaralı olduğu anlaşılan Kübra K. ise müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Kılıç, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evde cansız bedenleri bulundu! 2 kadını öldürdükten sonra intihar etti 3

CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede 3 kişinin vurulduğu tahmin edilen tabanca bulundu. Polis, evde çıkan tartışma sırasında Tolga K'nin üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep A.'ya (30) ateş ettiğini ardından aynı silahla intihar ettiğini tespit etti. (AA)

Evde cansız bedenleri bulundu! 2 kadını öldürdükten sonra intihar etti 4
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK'dan NATO tatbikatında gövde gösterisiTSK'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
Eğlence mekanında işlenen cinayetin sanıklarına ceza yağdıEğlence mekanında işlenen cinayetin sanıklarına ceza yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

3 suya 600 TL ödediler! Faturası daha ağır oldu

3 suya 600 TL ödediler! Faturası daha ağır oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.