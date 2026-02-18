Evde cansız bedenleri bulundu! 2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Korkunç olay, saat 20.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EVE GELEN EKİPLER ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Eve giren polis, Tolga K., Zeynep A. ve Kübra K.'yı kanlar içinde buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tolga K. ve Zeynep A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

. Yaralı olduğu anlaşılan Kübra K. ise müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Kılıç, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede 3 kişinin vurulduğu tahmin edilen tabanca bulundu. Polis, evde çıkan tartışma sırasında Tolga K'nin üzerindeki tabancayla eski eşine ve onun kuzeni Zeynep A.'ya (30) ateş ettiğini ardından aynı silahla intihar ettiğini tespit etti. (AA)



Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır