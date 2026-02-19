Ora Doğu'da gerilim yükseliyor: İran güney sınırında roket fırlatacak! Saat verildi

ABD Federal Havacılık İdaresi, İran’ın TSİ 06.30 ile 16.30 arasında ülkenin güneyindeki bölgelerde roket fırlatacağı konusunda NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınladığını duyurdu.

ABD ORTA DOĞU'YA ADETA YIĞINAK YAPTI

ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.

ABD'nin son 48 saatte Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları sevk etmesi de gerilimi tavan yaptırdı. Trump ise, Diego Garcia'daki askeri üssü İran'a yönelik olası saldırılarda kullanabileceklerini belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır