HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ora Doğu'da gerilim yükseliyor: İran güney sınırında roket fırlatacak! Saat verildi

İran ile ABD arasında devam eden gerilimde karşılıklı adımlar atılmaya devam ediliyor. ABD'nin donanma gücünün 3'te 1'inin Orta Doğu'ya nakledildiği bildirilirken, İran'ın ise bugün ülkenin güneyinde roket fırlatmaya hazırlandığı aktarıldı. Gelişmeyi, ABD Federal Havacılık İdaresi duyurdu.

Ora Doğu'da gerilim yükseliyor: İran güney sınırında roket fırlatacak! Saat verildi

ABD Federal Havacılık İdaresi, İran’ın TSİ 06.30 ile 16.30 arasında ülkenin güneyindeki bölgelerde roket fırlatacağı konusunda NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayınladığını duyurdu.

Ora Doğu da gerilim yükseliyor: İran güney sınırında roket fırlatacak! Saat verildi 1

ABD ORTA DOĞU'YA ADETA YIĞINAK YAPTI

ABD'de Donald Trump yönetiminin İran ile "büyük bir savaşa yakınlaştığı" ve bunun "haftalarca sürebilecek tam teşekküllü" bir saldırı olabileceği öne sürüldü.

Ora Doğu da gerilim yükseliyor: İran güney sınırında roket fırlatacak! Saat verildi 2

ABD'nin son 48 saatte Avrupa ve Orta Doğu bölgesindeki üslerine çok sayıda savaş uçağı ve ilgili unsurları sevk etmesi de gerilimi tavan yaptırdı. Trump ise, Diego Garcia'daki askeri üssü İran'a yönelik olası saldırılarda kullanabileceklerini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şara duyurdu: Suriye'de genel af ilan edildiŞara duyurdu: Suriye'de genel af ilan edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildiBUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran füze abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çocuğa ahırda işkence! Görüntüler infial yarattı

Çocuğa ahırda işkence! Görüntüler infial yarattı

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Annesi dekolteli transparan tarzıyla dikkat çekti

Annesi dekolteli transparan tarzıyla dikkat çekti

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

3 suya 600 TL ödediler! Faturası daha ağır oldu

3 suya 600 TL ödediler! Faturası daha ağır oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.