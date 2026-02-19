HABER

Samsun'da yolcu otobüsü devrildi: 6 yaralı

Samsun'da Ankara'dan Gürcistan'a gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan Gürcistan'ın Tiflis kentine gitmek üzere hareket eden Mustafa İpek idaresindeki MT-009-RO Gürcistan plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi.

YOLCU OTOBÜSÜNDE 11 KİŞİ VARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste toplam 11 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
