Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Türkiye'de soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Marmara ve Ege'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz şekilde etkiledi. İzmir, Çanakkale ve Aydın adeta sular altında kaldı. Çanakkale ve İzmir'de deniz taştı, Aydın'da ise dere taşkını yaşandı. İşte tüm detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de son haftalarda etkisini gösteren soğuk ve yağışlı havalar bu hafta da hayatı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Özellikle Marmara ve Ege'de şiddetli yağışlar nedeniyle bazı iller adeta sular altında kaldı.

ÇANAKKALE'DE ÇAY TAŞTI

Çanakkale’de günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Çaydan taşan sel suları nedeniyle Kepez-Güzelyalı sahil yolu ulaşıma kapandı.

Ayrıca Çanakkale'de kamuoyuna yansıyan bir fotoğraf ise sağanak yağışın etkisini gözler önüne serdi. Görselde denizden yollara taşan dalgalar görülürken, şehrin ortasında bot kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan kenti ikiye bölen Sarıçay’ın da debisinin yükselmesinden dolayı bazı noktalarda yer yer taşmalar yaşandı. Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri Sarıçay yatağında taşkın riskine karşı önlem aldı. Pazar yeri barikatlar ve güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

İZMİR'DE DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

İzmir’de etkisini artıran yağışlı hava sistemi ve güneyli rüzgarlar, deniz seviyesinde dikkat çekici bir yükselmeye yol açtı. Pasaport ölçüm istasyonundan alınan verilere göre sabah saatlerinde 45–50 santimetre seviyesinde olan deniz, akşam saatlerine doğru 80–85 santimetreye kadar yükseldi. Uzmanlara göre bu yükselişin temel nedeni düşen hava basıncı ve lodosun aynı anda etkili olması.

VATANDAŞLAR YOLDA YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Şiddetli yağış nedeniyle şehrin bazı bölgeleri sular altında kaldı. Bazı esnaflar dükkanlarını su basmaması için büyük çaba gösterdi. Vatandaşlar ise su basan yollarda yürürken oldukça zorlandı.

AYDIN'DA DERE TAŞTI

Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor. Söke'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Atatürk Mahallesi'nde polis, taşma riskinden dolayı dere kenarında bulunan evlere bir süre girilmemesi konusunda vatandaşları anonsla uyardı.

ZEYTİN AĞACI KÖKÜNDEN SÜRÜKLENDİ

Yenikent Mahallesi'nde ise dağlık bölgede bir zeytin ağacı kökünden sürüklendi. Sel sularının sürüklediği ağaç, 63. Sokak'a kadar geldi. Asfalt yolda duran ağaç görenleri şaşırttı.

Belediye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Aynı sokağa 2 Şubat'ta başka bir zeytin ağacı daha sürüklenmişti. Kuşadası ilçesinde de yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

