Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

ABD ile İran arasındaki dolaylı müzakereler sürerken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resmi internet sitesinde ABD'nin uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u hedef alan dikkat çekici bir görsel paylaşıldı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Paylaşımda uçak gemisi denizin dibine batmış şekilde tabut formunda tasvir edilirken, üst bölümde bir mezar taşı figürü, uçuş güvertesini çağrıştıran kısımda ise ABD bayrağı detayı kullanıldı. Ayrıca geminin üzerinde parçalanmış haldeki savaş uçağı enkazları da görselde yer aldı.

HAMANEY'İN KONUŞMASINA YER VERİLDİ

Görselin sol alt köşesinde ise Hamaney'in bugünkü konuşmasından bir alıntı paylaşılarak, "ABD Başkanı (Donald Trump) sürekli ‘İran'a doğru uçak gemisi gönderdik' diyor. Peki öyle olsun. Uçak gemisi elbette tehlikeli bir araçtır ancak ondan daha da tehlikeli olan, o gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır" ifadelerine yer verildi.

