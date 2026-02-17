HABER

Son dakika | Cenevre'deki zirve sonrası İran duyurdu: "ABD ile ana prensiplerde anlaştık"

Son dakika haberi: Dünyanın gözü kulağı bugün İsviçre'nin Cenevre kentindeydi. Savaşın eşiğine gelen İran ve ABD, nükleer müzakerelerin ikinci turu için bir araya geldi. Görüşmenin ardından merakla beklenen açıklama da geldi.

Son dakika | Cenevre'deki zirve sonrası İran duyurdu: "ABD ile ana prensiplerde anlaştık"
Mehmet Hazar Gönüllü

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti.

Son dakika | Cenevre deki zirve sonrası İran duyurdu: "ABD ile ana prensiplerde anlaştık" 1

Görüşmeler kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ayrı ayrı Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bir araya geldi.

Daha sonra ABD ile İran tarafları bir araya gelirken görüşmede, İran'ı Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yi ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil etti.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA: "TEMEL İLKELERDE UZLAŞTIK"

Görüşmenin ardından ilk açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den geldi. Arakçi ABD ile "ana prensiplerde" anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Arakçi "Üzerinde çalışılması gereken konular hala var" diye ekledi.

Son dakika | Cenevre deki zirve sonrası İran duyurdu: "ABD ile ana prensiplerde anlaştık" 2

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen görüşmelerde heyetler aynı mekanda ancak ayrı salonlarda bulunmuş, mesajlar Ummanlı yetkililer aracılığıyla iletilmişti.

Maskat'taki ilk turda taraflar, bir anlaşmaya varamasalar da müzakere kanallarının açık tutulması ve teknik düzeyde çalışmaların başlatılması konusunda uzlaşmıştı. Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

İran abd
