İran ABD'ye meydana okumuştu! Tatbikat yapılacak: Hürmüz Boğazı kapatıldı

İran ile ABD arasında kriz dünya kamuoyundaki yerini konuyor. Dünya diken üstünde iki ülke arasındaki süreci takip ederken, İran ve ABD'li yetkililer bugün müzakere masasında bir araya geldi. Müzakerelerin sürdüğü sırada İran Dini lideri Ali Hamaney tansiyonu yükseltecek bir açıklama yapmış ve "ABD Başkanı sürekli dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu söylüyor. Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yiyebilir ki, yerinden kalkamaz" demişti.

"KARAR DEVLET BÜYÜKLERİNE AİTTİR" DEMİŞTİ

Öte yandan İran'ın Hürmüz Boğazı resti de oldukça dikkat çekmişti. Hürmüz Boğazı'nda devam eden askeri tatbikat sırasında İran devlet televizyonuna konuşan Tuğamiral Tengsiri, Hürmüz'ün kapatılıp kapatılmayacağı sorusuna, "Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı devletin büyüklerine aittir. Ben bir asker olarak büyüklerimiz böyle bir karar alırsa bunu yapmaya hazır olduğumuzu söylüyorum." cevabını vermişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TATBİKAT! BİRKAÇ SAAT KAPATILACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde gerçekleştirdiği tatbikatın ana aşamasının başladığını bildirdi. Tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının birkaç saat güvenlik gerekçesiyle kapatılacağı bilgisi verildi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi üzerine İran, dün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtilmişti. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır